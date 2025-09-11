ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का आदेश; शोरूम में लगेंगे 'नो HSRP नो डिलीवरी' पोस्टर, 3000 सरकारी वाहनों के ड्राइवरों का डीएल होगा सस्पेंड
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह ने बताया, शोरूम में 'नो एचएसआरपी नो डिलीवरी' पोस्टर लगाए जाएंगे. नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी.
September 11, 2025
लखनऊ: लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के दो पहिया और चार पहिया शोरूम मालिकों को अब अपने शोरूम में एक बड़ा सा पोस्टर लगाना होगा. पोस्टर में उन्हें यह दर्शाना होगा कि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरे हुए बिना गाड़ी डिलीवर नहीं की जाएगी. परिवहन विभाग के सभी नियमों का पालन किया जाएगा.
आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण: उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह ने "ईटीवी भारत" के सवाल के जवाब में अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो पेट्रोल की तर्ज पर सभी शोरूम में नो एचएसआरपी नो डिलीवरी जैसे पोस्टर लगाएं.
ये अनिवार्य है. ट्रांसपोर्ट कमिश्नर गुरुवार को ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यशैली पर संतुष्टि जताई. बैठक करने के बाद उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए.
शोरूम का सस्पेंशन खत्म: ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह ने कहा कि नई गाड़ियां बिना एचएसआरपी और अपूर्ण रजिस्ट्रेशन के किसी कीमत पर डिलीवर न की जाएं. इससे पहले विभाग ने एक बड़े डीलर पर कार्रवाई की है. कल ही उसका एक महीना पूरा हुआ है. ठीक एक माह बाद उस शोरूम का सस्पेंशन खत्म किया गया है. अब बहाली के आदेश दिए गए हैं.
जल परिवहन की संभावनाओं पर मंथन: सभी डीलर्स इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल भी गलती न करें, नहीं तो कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि अब उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री जल परिवहन बोर्ड के अध्यक्ष मनोनीत हो गए हैं. अब जल परिवहन का भी एजेंडा तैयार हो रहा है, जल्द ही जल बोर्ड की पहली बैठक आयोजित होगी जिसमें उत्तर प्रदेश में जल परिवहन की संभावनाओं पर मंथन किया जाएगा और योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जाएगा.
एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा: परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपहियों की तरफ से पुलिस विभाग के सिपाहियों की तरह ही एक माह का अतिरिक्त वेतन दिए जाने की मांग पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर वीएन सिंह ने कहा कि उनकी तरफ से एक मांग पत्र सौंपा गया है. इस पर विचार किया जा रहा है. विधिक राय लेने के बाद इस प्रस्ताव को शासन भेजा जाएगा. इसके बाद पुलिस विभाग की तरह ही 12 माह नौकरी करने के बाद एक माह का अतिरिक्त वेतन परिवहन विभाग के सिपाहियों को भी मिल सकता है.
सरकारी ड्राइवरों के लाइसेंस निलंबन की भी होगी कार्रवाई: ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह ने कहा कि 2021 से लेकर 2024 तक के जितने भी चालान हुए हैं उन वाहन स्वामियों को नोटिस भेजा जा रहा है. उन्हें जल्द से जल्द भुगतान करना होगा. इसके साथ ही अब सरकारी वाहन चलाने वाले ड्राइवरों पर भी अंकुश लगाया जाएगा. प्रदेश भर में करीब 3000 ऐसे सरकारी ड्राइवर हैं जो लगातार नियमों को उल्लंघन करते हुए पाए गए हैं. उनका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने की राजस्व की समीक्षा: परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने आरटीओ कार्यालय में लखनऊ संभाग की राजस्व और प्रवर्तन समीक्षा की. मासिक लक्ष्य के सापेक्ष अगस्त माह में लखनऊ ने 73.53%, उन्नाव ने 87.57 प्रतिशत, रायबरेली ने 58.01%, सीतापुर ने 65.83 प्रतिशत, लखीमपुर ने 72.15% और हरदोई ने 64.39 प्रतिशत राजस्व अर्जित किया.
इस तरह अगस्त महीने में मासिक लक्ष्य के सापेक्ष लखनऊ संभाग ने कुल 72.37 प्रतिशत राजस्व अर्जित किया है. उन्नाव को छोड़कर सभी जनपदों को राजस्व वसूली में अपेक्षित वृद्धि करने के लिए परिवहन आयुक्त ने निर्देशित किया.
खूब हुआ गाड़ियों का चालान, हुई जुर्माने की वसूली: प्रवर्तन कार्यों की भी परिवहन आयुक्त ने समीक्षा की. लखनऊ संभाग के सभी प्रवर्तन अधिकारियों ने अगस्त माह में कुल 9322 वाहनों का चालान किया. 1050 वाहनों को बंद किया. जुर्माने के रूप में 303.96 लाख और बकाया करों की वसूली के रूप में 135.92 लाख रुपये की वसूली की गई.
वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त तक कुल 29,926 वाहनों का चालान किया गया और 5557 वाहनों को बंद किया गया. जुर्माने के रूप में 1313.60 लाख और बकाया करों की वसूली के रूप में 764.45 लाख रुपये की वसूली की गई.
समीक्षा बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद: समीक्षा बैठक में लखनऊ के आरटीओ संजय तिवारी, आरटीओ (प्रवर्तन) प्रभात कुमार पांडेय, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ( प्रशासन) प्रदीप कुमार सिंह, एआरटीओ (प्रवर्तन) राजीव कुमार बंसल, एआरटीओ प्रशासन उन्नाव श्वेता वर्मा, एआरटीओ प्रशासन रायबरेली अरविंद कुमार यादव शामिल हुए.
इनके अलावा एआरटीओ प्रशासन/प्रवर्तन लखीमपुर एसबी पांडेय, एआरटीओ (प्रशासन/प्रवर्तन) सीतापुर सर्वेश चतुर्वेदी, एआरटीओ (प्रशासन/प्रवर्तन) हरदोई अरविंद कुमार सिंह, एआरटीओ प्रवर्तन उन्नाव प्रतिभा गौतम, लखनऊ के यात्रीकर अधिकारी सूर्य प्रताप देव, यात्री कर अधिकारी अनीता वर्मा, यात्री कर अधिकारी मनोज कुमार, एमवीआई सुशील कुमार और एमवीआई प्रशांत कुमार मौजूद रहे.
