सोनीपत में भारी बारिश में फंस गई गाड़ियां, 500 से 1000 रुपए चार्ज करके निकाल रहे युवक - SONIPAT WATERLOGGING VEHICLES MONEY

सोनीपत में जलभराव में फंस रही गाड़ियों को कुछ युवक 500 से 1000 रुपए खर्च कर पानी से बाहर निकाल रहे हैं.

सोनीपत में आपदा में अवसर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2025 at 7:17 PM IST

सोनीपत: पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के बाद मैदानी इलाकों में भी जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. हरियाणा के कई इलाकों में जगह-जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है. लेकिन लोगों ने आपदा को भी अवसर बना रखा है. सोनीपत में बारिश के बाद सड़कें लबालब भरी हुई हैं. सड़कों पर तीन से चार फीट पानी जमा हुआ है. जिससे वाहन चालकों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. जबकि दो पहिया वाहन तो जगह-जगह पानी में बंद हो रहे हैं. ऐसे में कुछ लोगों ने इसी आपदा को अवसर में बदल दिया और जमकर नोटों की कमाई कर रहे हैं.

आपदा में अवसर: दरअसल, पानी से तालाब बनी सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो रहा है. जिसके चलते युवाओं ने अब गाड़ियों को पानी से बाहर निकालने के लिए एक रकम तय कर ली है. पानी से धक्का देकर गाड़ियों को बाहर निकालने के लिए वाहन चालकों से युवा 500 से 1 हजार रुपये रुपये ले रहे हैं. वहीं, वाहन चालक इस बरसात में काफी परेशान नजर आ रहे हैं. जल निकासी की सही व्यवस्था न करने को लेकर वे अधिकारियों को कोस रहे हैं. वहीं, अब उनको पानी से अपनी गाड़ी को बाहर निकालने के लिए जेब भी ढीली करनी पड़ रही है.

भारी बारिश में फंसी गाड़ियों को 500 से 1000 रुपए चार्ज करके निकाल रहे युवक (Etv Bharat)

मर गई मानवता!: पानी से गाड़ियों को बाहर निकालने वाले एक युवा ने बताया कि वह अभी तक 10 गाड़ियां बाहर निकाल चुका है. ऐसे में उसने 4 हजार रुपये कमा लिए हैं. हालांकि शहर वासियों ने पानी से गाड़ी बाहर निकालने पर पैसे लेने का विरोध किया है. शहर वासियों का कहना है कि भारी बारिश के कारण वैसे ही लोग परेशान हैं और ऊपर से एक और मुसीबत है, कि अपनी गाड़ी को धक्का देकर पानी से बाहर निकालना है तो हजारों रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं. कोई भी मानवता दिखाने को तैयार नहीं है. इस तरह से लोगों से पैसे लेकर परेशान करना बहुत गलत है. आपदा का फायदा नहीं उठाना चाहिए.

