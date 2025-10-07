ETV Bharat / state

जवाड़ी बाईपास पर पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त, वाहनों का आवागमन हुआ बंद, ये बनाई गई व्यवस्था

हाईवे क्षतिग्रस्त होने के कारण सभी वाहनों का संचालन रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से बदरीनाथ हाईवे पर हो रहा है

RUDRAPRAYAG ROAD CLOSED
जवाड़ी बाईपास पर क्षतिग्रस्त पुल की एप्रोच रोड (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 7, 2025 at 6:50 PM IST

रुद्रप्रयाग: जिले में जवाड़ी बाईपास पर स्थित पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो गई है. इस कारण सभी वाहनों का संचालन रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से हो रहा है. स्थिति ये है कि रुद्रप्रयाग में बदरीनाथ हाईवे पर वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं.

जवाड़ी बाईपास पर स्थित पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त: रुद्रप्रयाग में जवाड़ी बाईपास लगातार क्षतिग्रस्त होता जा रहा है, जिससे बाईपास पर वाहनों का संचालन करना भी मुश्किल हो गया है. सोमवार रात्रि में हुई बारिश के चलते जवाड़ी बाईपास पुल की एक तरफ की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण यहां से केदारनाथ हाईवे की तरफ होने वाला आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है.

वाहनों का संचालन हुआ प्रभावित: इस बार के मानसूनी सीजन में यह सड़क जमीन धंसने के कारण कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है. हाईवे क्षतिग्रस्त होने के कारण सभी वाहनों का संचालन रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से बदरीनाथ हाईवे से हो रहा है. इस कारण हाईवे पर दिनभर जाम लगता रहा और यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोग भी काफी परेशान रहे.

ऐसे निकाले जा रहे वाहन: दरअसल, जवाड़ी बाईपास लगातार धंस रहा है. इस कारण बाईपास पर वाहनों का संचालन करने में मुश्किल हो रही है. जिस कारण बदरीनाथ धाम सहित केदारनाथ धाम और चमोली व रुद्रप्रयाग जनपद के सभी वाहनों का संचालन रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से हो रहा है. बाईपास पर स्थित पुल के एप्रोच रोड के दुरुस्त होने व मार्ग के सुचारू होने तक तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ व केदारघाटी के लिए वाहनों का आवागमन कस्बा रुद्रप्रयाग से बेलनी पुल होते हुए संचालित कराया जा रहा है. साथ ही केदारनाथ धाम आने वाले यात्री वाहनों को टिहरी-चिरबटिया-मयाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग का प्रयोग करने के लिये भी सूचित किया जा रहा है.

डीएसपी ने क्या कहा: पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग प्रबोध कुमार घिल्डियाल ने इस बाधित हुए स्थल का जायजा लेकर बताया कि -

जनपद मुख्यालय कस्बा रुद्रप्रयाग से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को सुगम आवागमन के लिये अतिक्रमण मुक्त रखे जाने सहित मुख्य बाजार रुद्रप्रयाग में भी वाहनों को किसी भी दशा में खड़ा न किए जाने के लिये निरीक्षक यातायात व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रुद्रप्रयाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. जल्द ही हम यातायात व्यवस्था को ठीक कर लेंगे.
-प्रबोध कुमार घिल्डियाल, पुलिस उपाधीक्षक, रुद्रप्रयाग-

रुद्रप्रयाग में इस बार बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया है. बसुकेदार इलाके में बादल फटने से भारी तबाही आई थी. हालात ये हैं कि अभी तक वहां जन जीवन सामान्य नहीं हो पाया है. इसी तरह 28 अगस्त को पूर्वी बांगर में आई आपदा के कारण छेनागाड़-घंघासू का 9 किमी मोटरमार्ग बंद पड़ा था. मोटरमार्ग करीब 6 से 7 स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था

