जवाड़ी बाईपास पर पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त, वाहनों का आवागमन हुआ बंद, ये बनाई गई व्यवस्था

रुद्रप्रयाग: जिले में जवाड़ी बाईपास पर स्थित पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो गई है. इस कारण सभी वाहनों का संचालन रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से हो रहा है. स्थिति ये है कि रुद्रप्रयाग में बदरीनाथ हाईवे पर वाहन रेंग-रेंग कर चल रहे हैं.

जवाड़ी बाईपास पर स्थित पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त: रुद्रप्रयाग में जवाड़ी बाईपास लगातार क्षतिग्रस्त होता जा रहा है, जिससे बाईपास पर वाहनों का संचालन करना भी मुश्किल हो गया है. सोमवार रात्रि में हुई बारिश के चलते जवाड़ी बाईपास पुल की एक तरफ की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने के कारण यहां से केदारनाथ हाईवे की तरफ होने वाला आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो गया है.

वाहनों का संचालन हुआ प्रभावित: इस बार के मानसूनी सीजन में यह सड़क जमीन धंसने के कारण कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है. हाईवे क्षतिग्रस्त होने के कारण सभी वाहनों का संचालन रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से बदरीनाथ हाईवे से हो रहा है. इस कारण हाईवे पर दिनभर जाम लगता रहा और यात्रियों के साथ ही स्थानीय लोग भी काफी परेशान रहे.

ऐसे निकाले जा रहे वाहन: दरअसल, जवाड़ी बाईपास लगातार धंस रहा है. इस कारण बाईपास पर वाहनों का संचालन करने में मुश्किल हो रही है. जिस कारण बदरीनाथ धाम सहित केदारनाथ धाम और चमोली व रुद्रप्रयाग जनपद के सभी वाहनों का संचालन रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से हो रहा है. बाईपास पर स्थित पुल के एप्रोच रोड के दुरुस्त होने व मार्ग के सुचारू होने तक तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ व केदारघाटी के लिए वाहनों का आवागमन कस्बा रुद्रप्रयाग से बेलनी पुल होते हुए संचालित कराया जा रहा है. साथ ही केदारनाथ धाम आने वाले यात्री वाहनों को टिहरी-चिरबटिया-मयाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग का प्रयोग करने के लिये भी सूचित किया जा रहा है.