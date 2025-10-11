ETV Bharat / state

मेट्रो सिटी की तर्ज पर लागू होगा नियम, मध्य प्रदेश के इस शहर में नहीं चलेगी 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां

दरअसल इन दिनों सागर में क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा स्कूली बसों की चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है. इस कड़ी में शुक्रवार को स्कूली वाहन की जांच के दौरान कई वाहनों में कई तरह की कमियां पायी गई. ऐसे में क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए एक स्कूल बस का फिटनेस ना पाए जाने पर जुर्माने की जगह बस को ही स्क्रैप किये जाने का आदेश दिया है.

सागर में क्षेत्रीय परिवहन विभाग द्वारा चलाया जा रहा स्कूली बसों की चेकिंग का अभियान

अभी तक 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का जुर्माना भरवाकर उन्हें पांच साल और चलाने की अनुमति दी जाती थी. लेकिन स्कूल बसों की जर्जर हालत देखते हुए सागर आरटीओ ने तय किया है कि स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहन और बसें 15 साल से ज्यादा पुराने होने पर स्क्रैप में जाएंगे.

सागर: भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्रालय ने महानगरों को छोड़कर देश भर में पुरानी गाड़ियों की अवधि 15 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी है. लेकिन मध्य प्रदेश के सागर में 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को किसी तरह की रियायत नहीं मिलेगी. फिलहाल यह फैसला स्कूल बसों पर लागू किया कर दिया गया है. इस कड़ी में एक स्कूल बस को स्क्रैप करने का निर्णय लिया गया है.

15 साल से पुराने वाहन होंगे स्क्रैप (ETV Bharat)

माना जा रहा है कि वाहनों को स्क्रैप किए जाने की अवधि 15 से 20 साल किए जाने के बाद ये मध्य प्रदेश का पहला फैसला है, जिसमें 15 साल पुरानी स्कूल बस को स्क्रैप करने का आदेश दिया गया है.

आरटीओ मनोज तेनगुरिया ने बताया "विभाग द्वारा स्कूली बसों की जांच की जा रही है. शुक्रवार को जांच के दौरान पाया गया है कि बस क्रमांक MP 18 H 4697 जब फिटनेस कराने पहुंची, तो वह जर्जर स्थिति में थी. उसका संचालन नहीं किया जा सकता था. बस की हेडलाइट, इंडिकेटर, फर्श और इंजन तक में खराबी पायी गई. वाहन को संचालन के लिए उचित नहीं पाये जाने पर पंजीयन निरस्त करने और स्क्रैप करने का आदेश दिया है."

हाल ही में केंद्र सरकार ने की थी 20 साल अवधि

क्षेत्रीय परिवहन विभाग सागर के इस फैसले से स्कूल बस संचालकों और यात्री बस संचालकों में हड़कंप है. हालांकि केंद्र सरकार ने महानगरों को छोड़कर देश भर में वाहनों के स्क्रैप किए जाने की अवधि 15 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी है. इस नियम के तहत 15 साल बाद जुर्माने के बाद 5 साल तक बस संचालन की अनुमति होती है. लेकिन वाहनों की जर्जर हालत होने पर आरटीओ उनके स्क्रैप करने का निर्णय ले सकता है. इसी आधार पर सागर आरटीओ ने स्कूल बसों के संचालन में ये सख्त निर्णय लेते हुए स्कूल बस संचालकों को चेतावनी दी है कि 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों का संचालन ना करें.

कई बस संचालक 15 साल पुरानी गाड़ियों का अभी भी कर रहे हैं संचालन

आरटीओ मनोज तेनगुरिया ने बताया कि ये निर्णय स्कूल बसों में जाने वाले बच्चों और यात्री बसों के मुसाफिरों की सुरक्षा की दृष्टि से की गई है. हमारे जांच अभियान में सामने आया कि कई बस संचालक 15 साल पुरानी गाड़ियां अभी भी संचालित कर रहे हैं. जबकि उनकी हालत जर्जर हो चुकी है. अब अगर कोई 15 साल पुरानी स्कूल या यात्री बस संचालित की जाएगी, तो उसका पंजीयन निरस्त करने के साथ-साथ वाहन को स्क्रैप कराया जाएगा.