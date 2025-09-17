21 सितंबर से पूरे कुमाऊं में बंद हो सकती टैक्सी सेवा! कल वाहन स्वामियों का चक्का जाम का ऐलान
वाहन स्वामियों ने 18 सितंबर से चक्का जाम का ऐलान किया है.21 सितंबर तक समाधान नहीं निकला तो बड़े पैमाने पर हड़ताल की संभावना है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 17, 2025 at 5:27 PM IST
रामनगर: कुमाऊं में आने वाले दिनों में सवारियों की फजीहत हो सकती है. इसकी वजह ये है कि वाहन स्वामियों ने चक्का जाम का ऐलान किया है. पहले 18 सितंबर को वाहन स्वामी करेंगे. जिसके बाद वो आगे रणनीति बनाएंगे. वाहन फिटनेस प्रक्रिया को रामनगर से हल्द्वानी शिफ्ट करने और फिटनेस शुल्क में कई गुना वृद्धि को लेकर वाहन स्वामी खासे नाराज हैं. जिसे लेकर उन्होंने चक्का जाम का ऐलान किया है.
रामनगर में 18 सितंबर को वाहनों का चक्का जाम: रामनगर में 18 सितंबर को होने वाले चक्का जाम को लेकर वाहन स्वामियों की संयुक्त बैठक हुई. जिसमें नैनीताल जिले और कुमाऊं मंडल के विभिन्न पदाधिकारी शामिल हुए. जिसमें उन्होंने रामनगर से वाहन फिटनेस प्रक्रिया को हटाकर हल्द्वानी भेजने और फिटनेस शुल्क में इजाफे को लेकर नाराजगी जताई.
बता दें कि पिछले कई दिनों से वाहन स्वामी रामनगर में सहायक परिवहन संभागीय कार्यालय पर अपनी गाड़ियों की फिटनेस कराते थे. यह सेवा न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध थी, लेकिन अब सरकार ने यह प्रक्रिया रामनगर से हटाकर हल्द्वानी में स्थानांतरित कर दी है. इससे वाहन स्वामियों को दूर-दराज जाकर फिटनेस करानी पड़ रही है, जिससे समय के साथ खर्चा बढ़ गया है.
वाहन स्वामियों का कहना है कि यह निर्णय उनकी आमदनी पर भारी असर डाल रहा है. साथ ही साथ फिटनेस शुल्क में भी अचानक कई गुना वृद्धि कर दी गई है. जिसका वो विरोध कर रहे हैं. उन्होंने सरकार से अपील की है कि जल्द से जल्द वाहन फिटनेस प्रक्रिया को फिर से स्थानीय स्तर पर बहाल किया जाए. ताकि, आम जनता और वाहन स्वामी दोनों को सुविधा मिल सके.
"यह कदम वाहन स्वामियों की जेब पर डाका डालने के समान है. हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे. सरकार से मांग है कि पहले की भांति वाहन फिटनेस प्रक्रिया रामनगर में शुरू की जाए."- ठाकुर सिंह बिष्ट, अध्यक्ष. कुमाऊं महासंघ टैक्सी यूनियन
वहीं, बैठक में जिप्सी यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद रिहान ने भी गहरी नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने सरकार और विभाग पर बेवजह परेशान करने के साथ ही रोजगार पर असर डालने का आरोप लगाया है.
"हमारा परिवार का गुजारा इस व्यवसाय से चला आ रहा है. हम फाइनेंस करा कर टैक्सी चला कर अपना घर चलाते हैं, लेकिन आज सरकार और संबंधित विभाग मिलकर हमें परेशान करने लूटने और रोजगार समाप्त करने का काम कर रहे हैं."- मोहम्मद रिहान, अध्यक्ष, जिप्सी यूनियन
21 सितंबर से वाहनों का संचालन बंद करने की चेतावनी: यूनियन से जुड़े पदाधिकारियों ने स्पष्ट तौर चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो 21 सितंबर से पूरे कुमाऊं मंडल में टैक्सी वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा. इससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी. परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि टैक्सी सेवा बंद होने से आवागमन बाधित हो जाएगा.
ये भी पढ़ें-