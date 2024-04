वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर: UP में लागू हुई फिटनेस की नई व्यवस्था, RTO के नहीं लगाने होंगे चक्कर - Vehicle Fitness System in UP

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : 15 hours ago | Updated : 12 hours ago