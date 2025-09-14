ETV Bharat / state

दिल्ली: बेकाबू कार फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी, 1 घंटे तक रुकी ट्रेन सेवा, चालक बाल-बाल बचा

दिल्ली के मुकरबा चौक के पास कार फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरा,ड्राइवर घायल, रेलवे ट्रैक से हटाया गया क्षतिग्रस्त कार का मलबा

कार चालक ने झाड़ी में कूदकर बचाई जान
कार चालक ने झाड़ी में कूदकर बचाई जान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 14, 2025 at 1:05 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है .समयपुर बादली थाना क्षेत्र में मुकरबा चौक के पास एक कार बेकाबू होकर फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी. जिसके बाद करीब 1 घंटे तक रेलसेवा बाधित रही. इस घटना में ड्राइवर घायल हो गया है. सूचना पर मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस रेलवे पुलिस और स्थानीय लोगों की सहायता से कार को रेलवे ट्रैक से हटाया गया.

कार फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी :दिल्ली के मुकरबा चौक के रविवार सुबह करीब 8 बजे एक कार फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गई जिससे ड्राइवर घायल हो गया. पुलिस के अनुसार ड्राइवर पीरागढ़ी से गाजियाबाद जा रहा था तभी कार का संतुलन बिगड़ा और वह रेलवे ट्रैक पर जा गिरी. ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं और उसे मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

दिल्ली के मुकरबा चौक के पास हादसा (ETV Bharat)

चश्मदीद गार्ड ने हादसे की आपदेखी बतायी : चश्मदीद गार्ड ने बताया कि कार काफी ज्यादा तेज स्पीड में थी जिसकी वजह से संतुलन बिगड़ गया और रिंग रोड के किनारे फुटपाथ से टकरा गई. कार रेलिंग तोड़कर पटरियों के पास घास वाली ढलान पर गिर गई और फिर रेलवे ट्रैक पर उल्टी पड़ गई.जिससे करीब 1 घंटे तक रेलवे ट्रेन की आवाजाही भी बंद हो गई. जिसके बाद वहां काम कर रहे मजदूरों ने लाल रंग की टी-शर्ट दिखाकर ट्रेन को रुकवाया. कुछ लोग ट्रेन से उतरकर और कुछ मौके पर मौजूद मजदूरों ने कार को ट्रैक से हटाया.उसके बाद ट्रेनों की आवाजाही सामान्य कर दी गई.

डीसीपी ने हादसे को लेकर दी जानकारी : कार सवार दिल्ली के पश्चिम विहार का रहने वाला है और ग्रेटर नोएडा जा रहा था. जिले के डीसीपी आउटर नॉर्थ, हरेश्वर वी. स्वामी द्वारा जानकारी दी गई की पीरागढ़ी की तरफ से कार आ रही थी तभी असंतुलित हुई और अचानक हादसे का शिकार हो गई. डीसीपी द्वारा बताया गया कि कार से पहले एक बाइक भी रेलवे ट्रैक पर गिरी थी जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बाइक भी वहीं पर पड़ी थी.

कार चालक ने झाड़ी में कूदकर बचाई जान: नीले रंग की बाइक जो की फ्लाईओवर से नीचे गिरी थी. दो हादसे इस तरीके के सामने आए हैं जहां शनिवार को एक बाइक और रविवार एक कार फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी. वहीं गनीमत यह रही कि इस हादसे में कार चालक समय रहते झाड़ियां में कूद गया जिसके चलते उसे मामूली चोट आई और जान बाल बाल बच गई.

कार फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी
कार फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी (ETV Bharat)

मामले की जांच में जुटी पुलिस : फिलहाल घायल की हालत स्थिर है. गाड़ी के ओवर स्पीड होने को लेकर कार चालक का मेडिकल भी कराया जा रहा है.फिलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है क्योंकि कार ऊपर सड़क से ट्रैक पर गिरी है इसलिए मामला रेलवे पुलिस के पास ना जाकर दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है .

