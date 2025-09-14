ETV Bharat / state

दिल्ली: बेकाबू कार फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी, 1 घंटे तक रुकी ट्रेन सेवा, चालक बाल-बाल बचा

कार चालक ने झाड़ी में कूदकर बचाई जान ( ETV Bharat )

