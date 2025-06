ETV Bharat / state

सड़क पर धधकती आग! बलौदाबाजार में फिर गाड़ी में लगी आग - BALODABAZAR FIRE

बलौदाबाजार आग ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : June 9, 2025 at 7:07 AM IST | Updated : June 9, 2025 at 7:15 AM IST

बलौदाबाजार: रसेड़ा मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब ग्राम मोहतरा के पास एक पिकअप वाहन में अचानक आग लग गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, वाहन के नीचे से आग की लपटें उठती देखी गईं. जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. कोतवाली पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन: सूचना मिलने पर कोतवाली थाना प्रभारी ने तुरंत एक्शन लेते हुए न्युवेको सीमेंट प्लांट से फायर ब्रिगेड टीम को मौके पर बुलवाया. दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की. गनीमत रही कि समय रहते चालक ने धुआं निकलते देख गाड़ी को रोक दिया और बाहर निकल गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया. आशंका जताई जा रही है कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हो सकती है.

