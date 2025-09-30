ETV Bharat / state

पंचकूला में श्रद्धालुओं से भरा 'छोटा हाथी' पलटा, एक की मौत, 12 घायल, माता मनसा देवी के दर्शन कर लौट रहे सभी

पंचकूला में माता मनसा देवी मंदिर से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी फ्लाईओवर पर पलट गई. हादसे में एक युवक की मौत हो गई.

PANCHKULA ROAD ACCIDENT
मनसा देवी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी पलटी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 30, 2025 at 2:13 PM IST

2 Min Read
पंचकूला: पंचकूला में श्री माता मनसा देवी मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा एक छोटा हाथी वाहन सोमवार देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया. हादसा सेक्टर-3 के पास फ्लाईओवर से उतरते समय हुआ. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 12 श्रद्धालु घायल हो गए.

देर रात हुआ हादसा: प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो यह दर्दनाक हादसा सोमवार रात करीब 1 बजे हुआ. श्रद्धालु पंजाब के मोहाली जिले के जीरकपुर से माता मनसा देवी के दर्शन के लिए आए थे. दर्शन के बाद जब सभी श्रद्धालु छोटा हाथी में सवार होकर लौट रहे थे, तभी पुराना पंचकूला लाइट पॉइंट फ्लाईओवर से नीचे उतरते समय गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई.

ब्रेक लगने से बिगड़ा संतुलन: पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार पीछे से आ रही एक गाड़ी ने डिप्पर दिया, जिससे साइड देने के लिए छोटा हाथी चालक ने गाड़ी किनारे की ओर की. तभी आगे वाली गाड़ी ने अचानक ब्रेक लगा दिए. इससे बचने के प्रयास में छोटा हाथी चालक ने भी अचानक ब्रेक लगाए और गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई.

एक की मौत, कई घायल: इस हादसे में जीरकपुर निवासी राज की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, 10 से 12 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. गंभीर घायलों को चंडीगढ़ स्थित पीजीआई रेफर किया गया है, जबकि अन्य का इलाज सिविल अस्पताल पंचकूला में चल रहा है. अब तक जिन घायलों की पहचान हुई है, उनमें अमित (17 साल), गौरव (11 साल), शाम सुंदर (32 साल), विजय (20 साल), रिशु (22 साल), प्रिंस (18 साल) शामिल है. अन्य घायलों की पहचान फिलहाल नहीं की जा सकी है.

आगे की जांच में जुटी पुलिस: फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं, हादसे के कारणों की बारीकी से जांच की जा रही है. वहीं, घटना की सूचना मिलते ही घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंचने लगे हैं.

