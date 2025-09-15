ETV Bharat / state

देवघर में बारिश बनी किसानों की मुसीबत! खेतों में खराब होने लगी सब्जियां

देवघर में बारिश की वजह से खेतों में लगे फसल बर्बाद हो रहे हैं. बाजरों में सब्जी की आपूर्ति प्रभावित हुई हैं.

VEGETABLE SUPPLY AFFECT IN DEOGHAR
सब्जी के ऊंचे दाम से ग्राहक परेशान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2025 at 8:52 PM IST

देवघर: इन दिनों देवघर में लगातार हो रही बारिश ने आमजनों का जीना दूभर कर दिया है, वहीं सबसे बड़ा संकट किसानों पर आया है. भारी बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल पानी से गलने लगे हैं और किसान औने-पौने दामों पर अपनी उपज बाजार में बेचने को मजबूर हैं.

बारिश की वजह से प्रभावित हुई सब्जी की आपूर्ति

सब्जी उत्पादन के लिए विख्यात सारवां प्रखंड के किसान बताते हैं कि बारिश ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है. यहां से हर साल बांका, जमुई, चकाई, जमुआ, देवघर और मधुपुर जैसे बड़े बाजारों में सब्जी की आपूर्ति होती है लेकिन इस बार खेतों में जलभराव और लगातार वर्षा से सब्जियों की भारी बर्बादी हुई है.

बारिश के कारण मंडियों में सब्जी की आपूर्ति प्रभावित हुई (Etv Bharat)

मेरे पूरे परिवार की रोजी-रोटी सब्जी की खेती से चलती है लेकिन इस बार खेत में ही फसल खराब होने से भारी नुकसान हुआ है: बदली वंश, किसान, सारवां

आसमान छूते सब्जियों के दाम

इधर, सब्जियों की कमी और बढ़ती मांग के कारण बाजार में दाम बेकाबू हो गए हैं. देवघर निवासी सुनील झा बताते हैं कि अभी लगभग हर सब्जी पचास रुपए प्रति किलो से कम नहीं मिल रही है. भिंडी और परवल पचास रुपये प्रति किलो है तो वहीं करेला, शिमला मिर्च, खीरा और झींगली जैसी हरी सब्जियां सौ रुपये किलो तक पहुंच चुकी हैं. महंगाई ने आम उपभोक्ता की जेब पर गहरा असर डाला है.

बारिश के समय पौधे भी मनुष्यों की तरह बीमार पड़ते हैं. जलभराव से जड़ें गलने लगती हैं और विकास रूक जाता है. किसानों को सलाह दी गई है कि रोपाई से पहले बीजों का वैज्ञानिक प्रबंधन करें और खेतों की उचित सफाई बनाए रखें, ताकि पौधों में मजबूती बनी रहे और अधिक बारिश का दुष्प्रभाव कम पड़े: हंसराज कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी

देवघर में लगातार बारिश से उपजी इस स्थिति ने किसानों और उपभोक्ता दोनों को संकट में डाल दिया है. एक ओर किसान बर्बादी से मायूस हैं तो वहीं बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं. किसान अनिल वर्मा ने प्रशासन और राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा दिया जाए.

