भरतपुर: जिले में इन दिनों सब्जियों के दाम लगातार ऊपर चढ़ रहे हैं. टमाटर, नींबू और अरबी जैसी सब्जियां पहले से ही महंगी थीं, लेकिन अब लौकी, कद्दू और भिंडी जैसी रोजमर्रा की हरी सब्जियों ने भी उपभोक्ताओं की थाली पर असर डालना शुरू कर दिया है. मंडियों से लेकर खुदरा दुकानों तक हर जगह भाव बढ़े हुए हैं. इस कारण आम लोगों का घरेलू बजट बिगड़ गया है. रोजमर्रा की रसोई की जरूरतें अब जेब पर भारी पड़ रही हैं. महंगाई की मार ऐसी कि थाली से सब्जियों की वैरायटी सिमटने लगी है और उपभोक्ता मजबूरी में कम मात्रा में ही खरीदारी कर पा रहे हैं. लगातार बारिश और आपूर्ति संकट ने हालात और बिगाड़ दिए हैं, जिससे आम घरों का बजट पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.

वर्तमान में आलू 25 रुपए किलो, प्याज 40, टमाटर 70, लहसुन 200, गोभी 120, खीरा 60, भिंडी 60, टंडे 120, अरबी 80, बैंगन 60, हरा धनिया 300, शिमला मिर्च 160, मूली 60 और तुरई 60 रुपए किलो बिक रही है. इतना ही नहीं, नींबू भी 100 रुपए किलो तक पहुंच चुका है. आमतौर पर बरसात के मौसम में सब्जियों के भाव बढ़ते हैं, लेकिन इस बार हालात सामान्य से ज्यादा खराब हैं.

पढ़ें: हरी सब्जियों के दाम आसमान पर, धनिया-मिर्च 200 रुपए किलो के पार

इसलिए बढ़े दाम: स्थानीय सब्जी विक्रेता पुष्पेंद्र ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से खेतों में पानी भर गया है. जलभराव के कारण कई सब्जियों की फसलें नष्ट हो गई हैं. जो सब्जी खेत से निकल भी रही है, उसकी गुणवत्ता खराब है. पैदावार भी कम हो रही है. इस वजह से थोक मंडियों तक पर्याप्त आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही. मंडियों में माल कम और मांग ज्यादा होने से खुदरा बाजार में भाव बढ़ गए हैं. भरतपुर की प्रमुख सब्जी मंडियों में हालात यह है कि रोजाना आने वाला माल 30 से 40 प्रतिशत कम हो गया है. पहले जहां एक व्यापारी 10 क्विंटल टमाटर मंगाता था, अब मुश्किल से 4-5 क्विंटल ही आ पा रहे हैं. यही स्थिति भिंडी, लौकी, बैंगन और शिमला मिर्च जैसी अन्य सब्जियों की है. मंडियों में दाम बढ़ने से खुदरा विक्रेता भी मजबूरन ऊंचे भाव पर बेच रहे हैं.

किसानों की परेशानी: किसान मनोज का कहना है कि बारिश के कारण खेतों में जलभराव सबसे बड़ी समस्या बन गया है. जिन खेतों में अरबी, लौकी और भिंडी जैसी फसलें लगी थीं, वे बर्बाद हो चुकी हैं. सब्जी उगाने वाले किसान महंगे बीज और खाद में निवेश करते हैं, लेकिन खराब मौसम ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया. कई किसान अब अगली फसल के इंतजार में हैं.

थाली में सिमट रहीं सब्जियां: शहर के उपभोक्ता विष्णु कुमार गुप्ता ने बताया कि सब्जियों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि परिवार का मासिक बजट बिगड़ गया है. वे अब रोजाना की जरूरत की सब्जियां सीमित मात्रा में खरीद रहे हैं. उपभोक्ता शीला देवी ने कहा कि सब्जी खरीदना मजबूरी है, क्योंकि खाने की थाली इसके बिना अधूरी है. पहले जहां दो-तीन किलो सब्जी एक साथ खरीद ली जाती थी, अब मात्र आधा से एक किलो ही लेना पड़ रहा है.