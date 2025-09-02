ETV Bharat / state

वीर तेजाजी जयंती: तेजाजी के थानकों पर लगे मेले, सुरसुरा में हनुमान बेनीवाल समेत कई कई राजनेताओं ने किए दर्शन - TEJA DASHAMI 2025

अजमेर में तेजाजी जयंती पर तेजाजी के थानकों पर मेले लगे. इस दौरान श्रद्धालुओं ने तेजाजी के दर्शन किए और भोग लगाया.

Veer Tejaji Nirvan Sthal
वीर तेजाजी निर्वाण स्थली (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 6:50 PM IST

अजमेर: राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी की जयंती पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तेजाजी के मेले आयोजित हो रहे हैं. सुरसुरा में वीर तेजाजी की निर्वाण स्थली में हजारों श्रद्धालु दर्शनों के लिए आ रहे हैं. आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल, पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा समेत कई बड़े राजनीतिक हस्तियां भी दर्शनों के लिए पंहुचे.

लोक देवता वीर तेजाजी की जयंती पर जिले में कई स्थानों पर आस्था के मेले लगे हुए हैं. जिले के सुरसुरा क्षेत्र में वीर तेजाजी की निर्वाण स्थली है. जाट समाज वीर तेजाजी को अपना आराध्य देव मानता है. यही वजह है कि अजमेर ही नहीं बल्कि पड़ोसी जिले नागौर, डीडवाना कुचामन, टोंक सहित कई जिलों से श्रद्धालु वीर तेजाजी के निर्वाण स्थली सुरसुरा में दर्शनों के लिए आए. सुरसुरा धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया. बारिश को देखते हुए भी विशेष इंतजाम किए गए.

तेजा दशमी पर जगह-जगह लगे मेले, श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब (ETV Bharat Ajmer)

बेनीवाल बोले-जाट समाज के लिए लड़ रहे लड़ाई: सुरसुरा धाम में दर्शन के लिए आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से पहुंचे. यहां मंच से बेनीवाल ने कहा कि नारे लगाने से कोई बदलाव नहीं आने वाला है. बदलाव वोट डालने से आता है. उन्होंने कहा कि जाट समाज के लिए वह लड़ाई लड़ रहे हैं. इसलिए सरकार उन्हें पूछ रही है, वरना कोई नहीं पूछेगा. बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही जाट समाज को कुछ नहीं समझती. प्रदेश में 22 फीसदी जाट समाज और एसटी-एससी वर्ग मिलकर सरकार बनाएंगे. उन्होंने कहा कि वर्ष 2028 तक वह देखेंगे, इसके बाद वह खुद के लिए जीवन जिएंगे. बेनीवाल के अलावा पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा, पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा समेत कई राजनेता भी सुरसुरा पहुंचे.

उसरी गेट स्थित वीर तेजाजी मंदिर: अजमेर में सबसे प्राचीन वीर तेजाजी के थानकों में से एक उसरी गेट स्थित वीर तेजाजी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा. मंदिर समिति के पदाधिकारी हेमचन्द गहलोत ने बताया कि सोमवार रात को सभी थानकों पर जागरण और भजन संध्या हुई. अलसुबह से ही श्रद्धालु झंडे और भोग अर्पित करने पहुंचे. यह सिलसिला देर रात तक रहेगा. समिति में पदाधिकारी राजेंद्र गहलोत ने बताया कि उसरी गेट स्थित तेजाजी मंदिर को स्थापित हुए 150 से अधिक वर्ष हो चुके हैं. गहलोत ने बताया कि वीर तेजाजी महाराज वचन के पक्के थे. यहां जो भी सच्चे मन से तेजाजी महाराज से प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसके अलावा यहां जहरीले सांप और कीटों से पीड़ित लोग थानक पर डोरी गले में बंधवाते हैं और झाड़ा लगवाते हैं. माना जाता है कि इससे वह तीन दिन में ठीक हो जाते हैं.

गुलाब बाड़ी क्षेत्र में तेजाजी की देवली: वहीं, गुलाब बाड़ी क्षेत्र में तेजाजी की देवली मंदिर 75 वर्ष से भी अधिक पुराना है. सोमवार के शाम को यहां विशाल जागरण हुआ. वहीं मंगलवार सुबह श्रद्धालु अपने घरों से चूरमा बनाकर भोग के लिए लाए. श्रद्धालुओं ने वीर तेजाजी को भोग लगा अपने परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की. मंदिर समिति के पदाधिकारी चंद्रशेखर बताते हैं कि वीर तेजाजी का यह प्राचीन देवरा है. यहां हमारे दादा परदादा भी सेवा किया करते थे. यहां अलग-अलग क्षेत्रों से लोग सामूहिक रूप से झंडा लेकर पहुंचते हैं. उन्होंने बताया कि दिनभर करीब 20 से 25 हजार लोग दर्शनों के लिए आते हैं. वहीं रात को मेले में 10 हजार से अधिक लोग रहेंगे.

सवाई माधोपुर के देलवार मंदिर में तेजाजी मेला: सवाई माधोपुर के जिला अस्पताल के पीछे देलवार मंदिर पर तेजा दशमी के अवसर पर तेजाजी का भव्य मेला आयोजित हुआ. मंदिर के पुजारी भवानी सिंह मीणा ने बताया कि विगत तीन-चार सौ साल से यह बंजारों की बावड़ी बनी है. इससे भी पहले का ये तेजाजी महाराज का मंदिर है. वहीं सामाजिक कार्यकर्ता रामप्रसाद महावर ने बताया कि वर्षों से जिला अस्पताल के पीछे देलवार मंदिर पर आज के दिन भव्य मेला आयोजित किया जाता है. जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं. उन्होंने बताया कि सदियों पुरानी मान्यता है कि किसी को भी अगर जहरीला कीड़ा काटता है, तो उसे देलवार जी के मंदिर में लाया जाता है. उसके तेजाजी के नाम से बंध लगाए जाते हैं. आज के दिन मेले पर उस बंध को खोला जाता है.

बूंदी के आंतरदा गांव में दहेलवाल महाराज की देह रूपी सवारी: बूंदी के आंतरदा गांव में तेजा दशमी के अवसर पर 145 वर्षों से चली आ रही परंपरा के निर्वाह में दहेलवाल जी महाराज की देह रूपी सवारी निकाली गई. इसे देखने के लिए दूर-दूर से श्रद्धालु उमड़े. गांव के खुशराज सिंह ने बताया कि दो दिन पहले भोपा के भाव बता दिया था कि इस बार दहेलवाल जी महाराज कहां विराजेंगे. उसी भाव के अनुसार पंच-पटेल पूजा सामग्री के साथ तलवास रोड स्थित खेड़ी मोड़ से आगे दड़ा के भैरूजी महाराज स्थान पर पहुंचे. यहीं खाल के किनारे काकूंण के पेड़ पर देह रूपी सर्प के दर्शन हुए. इसके बाद सवारी करवर रोड स्थित थानक पर पहुंची और पेड़ पर विराजमान हुई.

बरसों से चला आ रहा है अद्भुत विश्वास: श्याम मित्र मंडली के अध्यक्ष मुकेश जिंदल ने बताया कि यह परंपरा महज धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि विश्वास और आस्था का जीवंत प्रमाण है. जिंदल ने बताया कि आंतरदा में सर्प रुपी सवारी के पीछे की परंपरा वर्ष 1871 में आंतरदा रियासत की रानी को सर्पदंश से शुरू होती है. उस समय तब जुन्या (टोंक) के दहेलवाल जी महाराज की तांती (डस्सी) बांधी गई और रानी को जीवनदान मिला. उसी समय से आंतरदा में दहेलवाल जी महाराज का थान बना और 1878 से उनकी देह रूपी सवारी निकलने की परंपरा शुरू हुई. आज भी उसी अलौकिक विश्वास को जीवित रखने के लिए हर तेजादशमी को यह परंपरा निभाई जाती है.

बी-टेक पास आयुष ने तीन घंटे तक गाया तेजाजी भजन: तेजा दशमी पर बूंदी के बालचंद पाड़ा निवासी 22 वर्षीय आयुष दत्त मेहता ने अपने यहां के सबसे पुराने तेजाजी मंदिर में मेले के दौरान लोक कलाकार मोतीलाल सैनी के साथ जुगलबंदी करते हुए अलगोजा, मंजीरे और ढोलक की थाप पर लगातार तीन घंटे तक भजनों की प्रस्तुति दी. आधुनिक परिवेश से जुड़े बी-टेक इंजीनियर आयुष के मुंह से जब लोक गायन की तान निकली, तो दर्शक हैरान रह गए. उन्होंने बताया कि यह कला उन्होंने किसी गुरु से नहीं, बल्कि स्वाध्याय से सीखी है.

देवपुरा तेजाजी स्थान का इतिहास भी बना आकर्षण: तेजा दशमी पर वैसे तो पूरे बूंदी जिले में मेले लगे, लेकिन देवपुरा स्थित तेजाजी महाराज का स्थान अपने अनोखे इतिहास के लिए खास रहा. 70 वर्षीय बुजुर्ग रंगलाल गुर्जर ने बताया कि अंग्रेजों के शासनकाल में यहां रॉबर्टसन नाम के गवर्नर का दफ्तर मंदिर के पीछे ही चलता था. उस दौर में जब श्रद्धालु भजन-कीर्तन करतेख् तो अंग्रेज कर्मचारी उन्हें भगा देते. लेकिन एक दिन गवर्नर के पालतू श्वान को जहरीले सांप ने काट लिया. कहा जाता है कि ग्रामीणों ने उसे तेजाजी के नाम की डसी बांध दी और वह डॉग स्वस्थ हो गया. इसके बाद गवर्नर ने मंदिर में कीर्तन करने वालों को रोकना बंद कर दिया.

पढ़ें: तेजा दशमी : लोक देवता वीर तेजाजी की निर्वाण स्थली है सुरसुरा, गौ भक्त ने यहीं दिया था बलिदान - Teja Dashami 2024

पढ़ें: मारवाड़ में कल होगी मेलों की त्रिवेणी, खेजड़ली शहीद स्मारक पर होगा आयोजन - THREE FAIRS IN MARWAR

पढ़ें: वसुंधरा बोलीं- अलग होंगे तो समस्या होगी... - FORMER CM VASUNDHARA RAJE

