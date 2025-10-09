ETV Bharat / state

ग्रैंड फिनाले : सोनिया कौर बनीं मिस वीईसी क्वीन ऑफ इंडिया, मधु सिंह ने मिसेज का टाइटल जीता

वीईसी मिस और मिसेज़ सीज़न 2 ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर में एक बार फिर भारत की समृद्ध संस्कृति, आधुनिक फैशन, परंपरा, शैली, स्त्री सौंदर्य और सशक्तिकरण का भव्य संगम देखने को मिला. बुधवार रात को जयपुर के आमेर स्थित एक निजी रिसोर्ट में वेस्ना इवेंट क्राफ्टर्स ने "वीईसी क्वीन ऑफ़ इंडिया 2025" मिस और मिसेज सीज़न 2 के समापन समारोह का आयोजन किया. सोनिया कौर ने "वीईसी क्वीन ऑफ़ इंडिया 2025" मिस का टाइटल और मधु सिंह ने मिसेज. का टाइटल जीता. बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने "वीईसी क्वीन ऑफ़ इंडिया" के फिनाले में विजेताओं को ताज पहनाकर सम्मानित किया. कार्यक्रम की संस्थापक और सीईओ मुस्कान गैरोला ने कहा कि इस सीज़न का उद्देश्य महिलाओं को अपने आत्मविश्वास, बुद्धिमत्ता और सामाजिक ज़िम्मेदारी को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना था. बुधवार देर रात को कार्यक्रम का समापन किया गया. बॉलीवुड अभिनेत्री नीलम कोठारी सोनी ने मुख्य निर्णायक के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और विजेताओं को सम्मानित किया. नीलम कोठारी ने पहनाया विजेताओं को ताज (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

