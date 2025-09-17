ETV Bharat / state

औरंगजेब पर कुलपति के बयान पर बवाल: मंत्री खराड़ी बोले, 'उनकी सोच माओवादियों से प्रभावित'

औरंगजेब पर दिए गए कुलपति के एक बयान पर जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने उन्हें इतिहास पढ़ने की सलाह दी है.

minister Babulal Kharadi
मंत्री बाबूलाल खराड़ी (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 17, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति के बयान को लेकर विवाद और गहरा हो गया है. जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इस बयान पर कहा कि कुलपति का बयान माओवादियों से प्रभावित लगता है. इस तरह का आचरण करने वाले कुलपति को बर्खास्त कर देना चाहिए. खराड़ी उदयपुर टाउनहॉल में आयोजित नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल में पहुंचे थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कुलपति की विचारधारा पर सवाल उठाए.

विश्वविद्यालय में हुए हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि कुलपति खुद को इतिहास की जानकार समझती हैं, लेकिन उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर औरंगजेब सबसे अच्छा प्रशासक था, तो क्या उन्हें यह नहीं पता कि वह अपने शासन में क्या कर रहा था. अगर आपको अच्छा प्रशासक देखना है तो मेवाड़ के राणा सांगा को देखिए. उनके पास केवल ढाई अक्षर थे, लेकिन उन्होंने मेवाड़ में सबसे अच्छा शासन दिया.

पढ़ें: औरंगजेब पर MLSU की कुलगुरु के बयान से विवाद, माफी की मांग...

यह माओवादी सोच: मंत्री खराड़ी ने सवाल किया कि ऐसी टिप्पणी करके कुलपति आखिर किससे प्रभावित हैं? उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं उनकी सोच माओवादियों से प्रभावित है. खराड़ी ने कहा कि हमारे पूर्वजों का इतिहास पढ़ा और समझा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी जोड़ा कि उदयपुर के लोग इस बयान से बेहद नाराज हैं. उन्होंने नाराज छात्रों से कानून अपने हाथ में न लेने की अपील की है. मंत्री ने कहा कि सरकार को बताया जाएगा कि कुलपति का यह आचरण अनुचित है. उन्होंने कहा कि हम इतिहास पढ़ते हैं, हमें आपत्ति नहीं है. लेकिन यदि कुलपति को लगता है कि वे सही हैं, तो बहस के लिए सामने आएं और इसे साबित करें, तभी हम इसे स्वीकार करेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

BABULAL KHARADI ON VC OF MLSUUPROAR OVER STATEMENT OF VCBABULAL KHARADI AGAINST VCऔरंगजेब पर कुलपति का बयानVC STATEMENT ON AURANGZEB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अगर आप भी हैं शुगर से परेशान , फूड एक्सपर्ट्स से जानिए कौन सा जूस है फायदेमंद

Explainer: वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के 'सुप्रीम' फैसले पर दोनों पक्ष खुश, एक क्लिक में जानिए पूरा मामला

केंद्र ने राज्यों से डेंगू से निपटने के एहतियाती उपायों की समीक्षा करने को कहा

नई Maruti Victoris की कीमतों का हुआ खुलासा, बेस वेरिएंट मिलेगा सिर्फ 10.5 लाख में

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.