ETV Bharat / state

औरंगजेब पर कुलपति के बयान पर बवाल: मंत्री खराड़ी बोले, 'उनकी सोच माओवादियों से प्रभावित'

मंत्री बाबूलाल खराड़ी ( ETV Bharat Udaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 17, 2025 at 5:08 PM IST 2 Min Read

उदयपुर: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति के बयान को लेकर विवाद और गहरा हो गया है. जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने इस बयान पर कहा कि कुलपति का बयान माओवादियों से प्रभावित लगता है. इस तरह का आचरण करने वाले कुलपति को बर्खास्त कर देना चाहिए. खराड़ी उदयपुर टाउनहॉल में आयोजित नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल में पहुंचे थे. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कुलपति की विचारधारा पर सवाल उठाए. विश्वविद्यालय में हुए हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि कुलपति खुद को इतिहास की जानकार समझती हैं, लेकिन उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर औरंगजेब सबसे अच्छा प्रशासक था, तो क्या उन्हें यह नहीं पता कि वह अपने शासन में क्या कर रहा था. अगर आपको अच्छा प्रशासक देखना है तो मेवाड़ के राणा सांगा को देखिए. उनके पास केवल ढाई अक्षर थे, लेकिन उन्होंने मेवाड़ में सबसे अच्छा शासन दिया.