कृषि विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों पर कुलगुरु डॉ बलराज सिंह निलंबित
कुलगुरु पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है. कमेटी राज्यपाल को रिपोर्ट देगी.
Published : October 7, 2025 at 9:39 PM IST
जयपुर: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरू डॉ बलराज सिंह को निलंबित कर दिया है. ये कार्रवाई विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं और प्रशासनिक गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच के बीच की गई है.
डॉ बलराज सिंह को 29 सितंबर, 2022 को कुलगुरू नियुक्त किया गया था. राज्यपाल सचिवालय के स्पष्ट निर्देश थे कि कुलगुरू अपने कार्यकाल के अंतिम तीन महीने में कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे. डॉ सिंह पर आरोप हैं कि उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियमों में वर्णित अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्मिकों की सेवा समाप्ति, स्थानांतरण और कनिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित करने जैसे फैसले लिए. जिसके कारण विश्वविद्यालय में असंतोष का माहौल बना और उसकी साख धूमिल हुई.
इस पर राज्यपाल सचिवालय की ओर से 25 सितंबर, 2025 को कुलगुरु के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की गई. जांच कार्य में बाधा न आए, इसे ध्यान में रखते हुए अब राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने डॉ बलराज सिंह को कुलगुरू पद से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं. बहरहाल, जांच समिति अब कुलगुरू पर लगे आरोपों की विस्तृत जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट राजभवन को सौंपेगी. जांच पूरी होने तक डॉ बलराज सिंह प्रशासनिक कार्यों से दूर रहेंगे.