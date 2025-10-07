ETV Bharat / state

कृषि विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं के आरोपों पर कुलगुरु डॉ बलराज सिंह निलंबित

कुलगुरु पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है. कमेटी राज्यपाल को रिपोर्ट देगी.

Students protesting against VC
कुलगुरु के खिलाफ प्रदर्शन करते छात्र (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 9:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरू डॉ बलराज सिंह को निलंबित कर दिया है. ये कार्रवाई विश्वविद्यालय में गंभीर अनियमितताओं और प्रशासनिक गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच के बीच की गई है.

डॉ बलराज सिंह को 29 सितंबर, 2022 को कुलगुरू नियुक्त किया गया था. राज्यपाल सचिवालय के स्पष्ट निर्देश थे कि कुलगुरू अपने कार्यकाल के अंतिम तीन महीने में कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं लेंगे. डॉ सिंह पर आरोप हैं कि उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम और परिनियमों में वर्णित अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्मिकों की सेवा समाप्ति, स्थानांतरण और कनिष्ठ अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित करने जैसे फैसले लिए. जिसके कारण विश्वविद्यालय में असंतोष का माहौल बना और उसकी साख धूमिल हुई.

पढ़ें: MDS यूनिवर्सिटी को मिला नया कुलगुरु, प्रो. सुरेश कुमार अग्रवाल होंगे नए कुलपति , राज्यपाल ने जारी किए आदेश

इस पर राज्यपाल सचिवालय की ओर से 25 सितंबर, 2025 को कुलगुरु के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की गई. जांच कार्य में बाधा न आए, इसे ध्यान में रखते हुए अब राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने डॉ बलराज सिंह को कुलगुरू पद से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं. बहरहाल, जांच समिति अब कुलगुरू पर लगे आरोपों की विस्तृत जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट राजभवन को सौंपेगी. जांच पूरी होने तक डॉ बलराज सिंह प्रशासनिक कार्यों से दूर रहेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

जोबनेर कृषि विश्वविद्यालयVC OF SKN AGRI UNIVERSITYGOVERNOR ORDERS FOR VCINQUIRY COMMITTEE IN VC CASEVC DR BALRAJ SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भरतपुर की मिट्टी में खिला इजरायली 'कनक', दोगुनी पैदावार, बीज की नेपाल तक से मांग

ओडिशा समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव की तारीख भी आई, जानें- कब आएंगे नतीजे

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

करवा चौथ स्पेशल: आपकी पूजा थाली में ये 7 चीजें जरूर होनी चाहिए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.