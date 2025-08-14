दुर्ग: सिविक सेंटर स्थित कला मंदिर में प्रतिष्ठित वसुंधरा सम्मान का रजत जयंती (25वां) आयोजन हुआ. इस अवसर पर देश के वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राहुल देव को सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह उपस्थित रहे.

देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में हुई थी शुरुआत: दुर्ग में हुए आयोजन में वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे भी शामिल हुए. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद उनके पिताजी स्वर्गीय देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में वसुंधरा सम्मान की शुरुआत की गई थी.

वसुंधरा सम्मान ने 25 वर्षों की सफल यात्रा पूरी कर एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है. इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को इस डिजिटल युग में और अधिक धारदार बनाना जरूरी है.- डॉ. रमन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष

आज यह सम्मान पत्रकारिता, साहित्य और समाज में योगदान देने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव को सम्मानित होते देख गर्व हो रहा है- रविंद्र चौबे

सोशल मीडिया में सावधानी जरूरी: रमन सिंह ने संबोधित करते हए कहा कि, सोशल मीडिया की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी गलत समाचार भी पलक झपकते ही दूर-दूर तक पहुंच जाते हैं. वहीं सम्मान लेने वाले राहुल देव ने कहा कि पत्रकारिता को भीतर से मजबूत बनाने के लिए लगातार अध्ययन जरूरी है.

पढ़ना पत्रकारिता का मूल आधार है. जितना अधिक पढ़ेंगे, उतना अधिक नया सीखेंगे और लेखन को बेहतर बना पाएंगे. यह सम्मान मेरे लिए गौरव का क्षण है- राहुल देव

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार, संपादक और लेखक अभय कुमार दुबे मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए. साथ ही इस ऐतिहासिक अवसर पर बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, पत्रकार, साहित्यकार और आमजन मौजूद रहे.