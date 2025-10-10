ETV Bharat / state

'हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो': वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं से कहा, 'कैसा हो नहीं, कैसी हो', बोलो

चूरू: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जहां भी जाती हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की फौज उनके स्वागत में पहुंच जाती है. वहीं वसुंधरा राजे कई बार कुछ ऐसा कर जाती है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाता है. ऐसा ही वसुंधरा राजे ने रतनगढ़ में किया. दरअसल, बुधवार को वसुंधरा राजे का रतनगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 'हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो' के नारे लगाए. इस दौरान वसुंधरा ने कार्यकर्ताओं को बीच में टोका. उन्होंने कहा कि नारे ये लगाओ, हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो'. इस पर कार्यकर्ताओं ने यही नारा लगाना शुरू कर दिया.

दरअसल, बीजेपी कार्यकता पूर्व मुख्यमंत्री के स्वागत में पुष्पगुच्छ और पार्टी के दुपट्टे भेंट कर रहे थे. इस दौरान उत्साहित कार्यकर्ताओं ने पार्टी और राजे को लेकर नारे लगाना शुरू कर दिया. इस दौरान 'हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो' के नारे भी लगने लगे. थोड़ी देर इस नारे को सुनने के बाद वसुंधरा ने नारे लगवाने वाले कार्यकर्ता की ओर इशारा किया. कार्यकर्ता ने वसुंधरा की बात सुनी. इस दौरान वह नारे में सुधार करने की बात कहती नजर आई. उन्होंने कहा कि 'मुख्यमंत्री कैसा हो' की जगह 'कैसी हो' का नारा लगाएं. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने अपने नारे में सुधार करते हुए 'हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, वसुंधरा राजे जैसी हो' के नारे लगाए.