ETV Bharat / state

वसुंधरा बोलीं- अलग होंगे तो समस्या होगी... - FORMER CM VASUNDHARA RAJE

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का कहना है कि अगर हम ईश्वर में विश्वास रखेंगे, तो हर मनोकामना पूरी होगी.

Former CM Vasundhara Raje
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 2:39 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 2:54 PM IST

2 Min Read

जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मारवाड़ में लोक देवताओं के मंगलवार के मेलों को लेकर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान में सभी लोग मिलकर काम करेंगे. सब एक परिवार के रूप में रहते हैं, सभी जाति और मजहब साथ रहें. प्रदेश में सभी मिलकर काम करेंगे, तो अच्छा काम होगा. मंगलवार को जोधपुर से मोहनगढ़ जाते समय मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि यह मेरी प्रार्थना है कि राजस्थान खुश और समृद्ध बने.

उन्होंने कहा, हम लड़ेंगे, हम अलग होंगे, तो प्रॉब्लम होती है. साथ रहेंगे, तो प्रदेश समृद्ध होगा. राजे ने कहा कि बाबा रामदेव मेरी आस्था है. मैंने जब भी यात्रा शुरू की, तो वहां से शुरू की है. आज तेजा दशमी भी है. उन्होंने कहा कि प्रभु के चरणों में विश्वास रखेंगे, तो हर मनोकामना पूरी होगी, हो सकता है कि थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन हमारी समस्या है कि हम विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए यह मानना चाहिए कि ईश्वर की कृपा रहेगी. हमारा हर काम पूरा होगा. इसके बाद पूर्व सीएम मोहनगढ़ के लिए रवाना हो गईं, जहां वे पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम के निधन पर संवदेना व्यक्त करेंगी.

ईश्वर में आस्था को लेकर क्या है वसुंधरा राजे का मानना, देखें वीडियो (ETV Bharat jodhpur)

पढ़ें: वसुंधरा राजे बोलीं- हर इंसान के जीवन में आता है वनवास, पर जाता भी है - FORMER CM VASUNDHARA RAJE

जोधपुर आगमन पर सोमवार रात को पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों के अलावा उनके समर्थक उनका स्वागत करने पहुंचे. इसके अलावा पार्टी के अन्य नेता भी उनसे मिले. राजे ने आज के तीन बड़े विशेष मेलों का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि खेजड़ली मेला, तेजा दशमी और रामदेवरा बाबा का मेला सामाजिक एकता के साथ सबके कल्याण का मार्ग दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि इन धार्मिक अवसरों पर उनकी प्रार्थना है कि राजस्थान मजबूत, सुखी और समृद्ध बने और सब लोग खुश रहें. राजे ने कहा कि ईश्वर के चरणों में शीश नवाने से मन की तमाम इच्छाएं और कामनाएं पूरी होती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर लोग अपने आप पर विश्वास रखेंगे, तो कोई समस्या नहीं होगी.

जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मारवाड़ में लोक देवताओं के मंगलवार के मेलों को लेकर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान में सभी लोग मिलकर काम करेंगे. सब एक परिवार के रूप में रहते हैं, सभी जाति और मजहब साथ रहें. प्रदेश में सभी मिलकर काम करेंगे, तो अच्छा काम होगा. मंगलवार को जोधपुर से मोहनगढ़ जाते समय मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि यह मेरी प्रार्थना है कि राजस्थान खुश और समृद्ध बने.

उन्होंने कहा, हम लड़ेंगे, हम अलग होंगे, तो प्रॉब्लम होती है. साथ रहेंगे, तो प्रदेश समृद्ध होगा. राजे ने कहा कि बाबा रामदेव मेरी आस्था है. मैंने जब भी यात्रा शुरू की, तो वहां से शुरू की है. आज तेजा दशमी भी है. उन्होंने कहा कि प्रभु के चरणों में विश्वास रखेंगे, तो हर मनोकामना पूरी होगी, हो सकता है कि थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन हमारी समस्या है कि हम विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए यह मानना चाहिए कि ईश्वर की कृपा रहेगी. हमारा हर काम पूरा होगा. इसके बाद पूर्व सीएम मोहनगढ़ के लिए रवाना हो गईं, जहां वे पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम के निधन पर संवदेना व्यक्त करेंगी.

ईश्वर में आस्था को लेकर क्या है वसुंधरा राजे का मानना, देखें वीडियो (ETV Bharat jodhpur)

पढ़ें: वसुंधरा राजे बोलीं- हर इंसान के जीवन में आता है वनवास, पर जाता भी है - FORMER CM VASUNDHARA RAJE

जोधपुर आगमन पर सोमवार रात को पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों के अलावा उनके समर्थक उनका स्वागत करने पहुंचे. इसके अलावा पार्टी के अन्य नेता भी उनसे मिले. राजे ने आज के तीन बड़े विशेष मेलों का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि खेजड़ली मेला, तेजा दशमी और रामदेवरा बाबा का मेला सामाजिक एकता के साथ सबके कल्याण का मार्ग दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि इन धार्मिक अवसरों पर उनकी प्रार्थना है कि राजस्थान मजबूत, सुखी और समृद्ध बने और सब लोग खुश रहें. राजे ने कहा कि ईश्वर के चरणों में शीश नवाने से मन की तमाम इच्छाएं और कामनाएं पूरी होती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर लोग अपने आप पर विश्वास रखेंगे, तो कोई समस्या नहीं होगी.

Last Updated : September 2, 2025 at 2:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

RAJE WISHES ON TEJA DASHAMITEJA DASHAMI 2025RAJE URGES TO BE UNITEरामदेव जयंती 2025FORMER CM VASUNDHARA RAJE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश विसर्जन करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें बप्पा के विदाई की विधि और नियम

राहुल गांधी की 'हाइड्रोजन बम' की चेतावनी के बाद BJP ने दो वोटर आईडी को लेकर पवन खेड़ा पर निशाना साधा

शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आ रहीं मां दुर्गा, जानें शुभ या अशुभ संकेत

रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इन वेतन खाता धारकों को मिलेगा 1 करोड़ का दुर्घटना बीमा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.