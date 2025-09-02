जोधपुर: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मारवाड़ में लोक देवताओं के मंगलवार के मेलों को लेकर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजस्थान में सभी लोग मिलकर काम करेंगे. सब एक परिवार के रूप में रहते हैं, सभी जाति और मजहब साथ रहें. प्रदेश में सभी मिलकर काम करेंगे, तो अच्छा काम होगा. मंगलवार को जोधपुर से मोहनगढ़ जाते समय मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि यह मेरी प्रार्थना है कि राजस्थान खुश और समृद्ध बने.

उन्होंने कहा, हम लड़ेंगे, हम अलग होंगे, तो प्रॉब्लम होती है. साथ रहेंगे, तो प्रदेश समृद्ध होगा. राजे ने कहा कि बाबा रामदेव मेरी आस्था है. मैंने जब भी यात्रा शुरू की, तो वहां से शुरू की है. आज तेजा दशमी भी है. उन्होंने कहा कि प्रभु के चरणों में विश्वास रखेंगे, तो हर मनोकामना पूरी होगी, हो सकता है कि थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन हमारी समस्या है कि हम विश्वास नहीं रखते हैं, इसलिए यह मानना चाहिए कि ईश्वर की कृपा रहेगी. हमारा हर काम पूरा होगा. इसके बाद पूर्व सीएम मोहनगढ़ के लिए रवाना हो गईं, जहां वे पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम के निधन पर संवदेना व्यक्त करेंगी.

ईश्वर में आस्था को लेकर क्या है वसुंधरा राजे का मानना, देखें वीडियो (ETV Bharat jodhpur)

जोधपुर आगमन पर सोमवार रात को पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों के अलावा उनके समर्थक उनका स्वागत करने पहुंचे. इसके अलावा पार्टी के अन्य नेता भी उनसे मिले. राजे ने आज के तीन बड़े विशेष मेलों का जिक्र भी किया. उन्होंने कहा कि खेजड़ली मेला, तेजा दशमी और रामदेवरा बाबा का मेला सामाजिक एकता के साथ सबके कल्याण का मार्ग दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि इन धार्मिक अवसरों पर उनकी प्रार्थना है कि राजस्थान मजबूत, सुखी और समृद्ध बने और सब लोग खुश रहें. राजे ने कहा कि ईश्वर के चरणों में शीश नवाने से मन की तमाम इच्छाएं और कामनाएं पूरी होती हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर लोग अपने आप पर विश्वास रखेंगे, तो कोई समस्या नहीं होगी.