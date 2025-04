ETV Bharat / state

जल संकट पर भड़कीं वसुंधरा राजे, कहा- अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं - VASUNDHRA RAJE ON PHED

वसुंधरा राजे ने अधिकारियों को लगाई फटकार ( ETV Bharat Jhalawar )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : April 9, 2025 at 8:46 AM IST | Updated : April 9, 2025 at 9:27 AM IST 2 Min Read

Last Updated : April 9, 2025 at 9:27 AM IST