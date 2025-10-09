वसुंधरा राजे ने दी डूडी को श्रद्धांजलि, कहा-फिटनेस को लेकर रहते सचेत, हमें भी करते थे प्रोत्साहित
वसुंधरा राजे ने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थी और बजट भाषण होता था. डूडी सवाल करते थे और जवाब मुझसे ही मांगते थे.
Published : October 9, 2025 at 5:51 PM IST
बीकानेर: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे गुरुवार को बीकानेर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान उन्होंने डूडी को याद करते हुए कहा कि वे हमेशा फिटनेस को लेकर सचेत रहते थे. हमें भी फिटनेस पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करते थे. उन्होंने कहा कि वे सदन में भी मुद्दों को लेकर मुखर रहते थे.
नाल एयरपोर्ट से राजे सीधे पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के आवास पर पहुंची और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की. इस दौरान राजे ने रामेश्वर डूडी की पत्नी नोखा विधायक सुशील डूडी से मिलकर संवेदना व्यक्त की. राजे ने डूडी के पुत्र अजय डूडी और भतीजे अतुल को ढांढस बंधाया. राजे करीब 25 मिनट तक डूडी के आवास पर रुकीं. इस दौरान पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी, विधायक डॉ विश्वनाथ, जेठानंद व्यास सहित अनेक लोग मौजूद रहे.
मुद्दों को लेकर मुखर थे डूडी: इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजे ने कहा कि रामेश्वर डूडी नेता प्रतिपक्ष रहने के दौरान मैं मुख्यमंत्री थी. कई बार सदन में हमारी चर्चा होती थी और मुद्दों को लेकर वे हमेशा मुखर रहते थे. वसुंधरा राजे ने कहा कि जब मैं केंद्र में मंत्री थी, तब वे लोकसभा सांसद थे और मेरा तब से उनसे परिचय था. वसुंधरा राजे ने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री थी और बजट भाषण होता था. वह सवाल करते थे, तो मुझसे ही जवाब मांगते थे.
फिटनेस को लेकर हमेशा रहे सचेत: राजे ने कहा मुझे इस बात का बहुत दुख है कि उन्होंने काफी तकलीफ झेली और 2 साल तक भी बीमार रहे. डूडी की बातों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि वह हमेशा फिटनेस को लेकर सचेत रहते थे और नियमित रूप से इस पर ध्यान देते थे. वे हमें भी कहते थे कि फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए और हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए.
कल्ला के घर पहुंची: वसुंधरा राजे, पूर्व मंत्री बीडी कल्ला के आवास पर भी पहुंची. जहां बीडी कल्ला के बड़े भाई जनार्दन कल्ला की पत्नी के पिछले दिनों हुए निधन पर संवेदना व्यक्त की. अपने बीकानेर दौरे में राजे जस्सूसर गेट और गंगाशहर में दो पार्टी कार्यकर्ताओं की घर भी पहुंची. इन दोनों कार्यकर्ताओं के परिवार में सदस्यों के निधन पर शोक संवेदना प्रकट की.