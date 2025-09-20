ETV Bharat / state

देवनानी बोले, 'संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा करने की चल रही मुहिम, इसे रोका जाना चाहिए

मीडिया से बात करते वासुदेव देवनानी ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 20, 2025 at 6:45 PM IST 3 Min Read

जयपुर: देश में संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सियासी पारा गर्म है. विपक्ष लगातार संवैधानिक संस्थाओं की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है. पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कथित वोट चोरी मामले में चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा करने की मुहिम चल रही है, इसे रोका जाना चाहिए. देवनानी ने शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में पं. दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के पोस्टर का विमोचन करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही. स्वावलंबन ही हल: देवनानी ने कहा कि आज के समय जब से विश्व की शक्तियां अपना रोल अदा कर रही हैं, उस समय देश के प्रधानमंत्री आर्थिक दृष्टि से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में जुटे हैं. आज हम अर्थव्यवस्था में 11वीं से चौथे नंबर पर आ गए हैं. जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो अंतराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार की परिस्थितियां भी बन रही हैं. ऐसे में स्वावलंबन एक हल है. इसके आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है. देवनानी ने कहा कि इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है, जिसमें भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को घर में घुसकर मारा. भारत की सेना ने अधिकांश हथियार जो इस्तेमाल किए, वे देश में निर्मित थे. पढ़ें: पायलट बोले-सबूतों की जांच की बजाय, विपक्ष के नेताओं की आवाज दबा रहा चुनाव आयोग