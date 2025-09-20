ETV Bharat / state

देवनानी बोले, 'संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा करने की चल रही मुहिम, इसे रोका जाना चाहिए

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का कहना है कि देश में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा करने की मुहिम चल रही है.

Vasudev Devnani speaking to media
मीडिया से बात करते वासुदेव देवनानी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 20, 2025 at 6:45 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: देश में संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सियासी पारा गर्म है. विपक्ष लगातार संवैधानिक संस्थाओं की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है. पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कथित वोट चोरी मामले में चुनाव आयोग को निशाने पर लिया है. इस पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि देश में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा करने की मुहिम चल रही है, इसे रोका जाना चाहिए. देवनानी ने शनिवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान में पं. दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती के पोस्टर का विमोचन करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही.

स्वावलंबन ही हल: देवनानी ने कहा कि आज के समय जब से विश्व की शक्तियां अपना रोल अदा कर रही हैं, उस समय देश के प्रधानमंत्री आर्थिक दृष्टि से देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में जुटे हैं. आज हम अर्थव्यवस्था में 11वीं से चौथे नंबर पर आ गए हैं. जब भारत आगे बढ़ रहा है, तो अंतराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रकार की परिस्थितियां भी बन रही हैं. ऐसे में स्वावलंबन एक हल है. इसके आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है. देवनानी ने कहा कि इसका उदाहरण ऑपरेशन सिंदूर है, जिसमें भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को घर में घुसकर मारा. भारत की सेना ने अधिकांश हथियार जो इस्तेमाल किए, वे देश में निर्मित थे.

पढ़ें: पायलट बोले-सबूतों की जांच की बजाय, विपक्ष के नेताओं की आवाज दबा रहा चुनाव आयोग

देश सही दिशा में चल रहा: उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय चाहते थे कि देश स्वावलंबन की और आगे बढ़े. उन्होंने इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर प्राचीन और पारंपरिक उद्योग-धंधों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया. अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास किया जाए, तब ही 2047 तक विकसित भारतीय की कल्पना साकार होगी. पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की ओर से लगाए आरोप पर देवनानी ने कहा कि मैं राजनीतिक प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन इतना कहूंगा कि देश सही दिशा में चल है, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति अश्रद्धा का भाव पैदा करने की मुहिम चल रही है, उसे रोका जाना चाहिए.

पढ़ें: पायलट बोले-प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपशब्द कहने वाले का कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं

25 सितंबर को होगा स्मृति व्याख्यान: पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति के अध्यक्ष मोहनलाल छीपा ने बताया कि 25 सितंबर को धानक्या स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पर 'एकात्म मानववाद से एकात्म मानव दर्शन की विकास यात्रा' विषय पर स्मृति व्याख्यान होगा. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े होंगे, जबकि आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख अरुण जैन मुख्य वक्ता रहेंगे. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि और उद्योगपति व समाजसेवी विजेंद्र सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे. समिति सचिव प्रतापभानु सिंह शेखावत ने बताया कि कार्यक्रम के अंतर्गत पं. दीनदयाल उपाध्याय पर शोध करने वाले शोधार्थियों एवं समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सामाजिक बंधुओं को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही इस वर्ष समारोह 'रोजगार वर्ष' के रूप में मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न कंपनियों द्वारा प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

DEVNANI ON MAKE IN INDIADEVNANI ON OPERATION SINDOORDEVNANIN ON DEVELOPED INDIACONSTITUTIONAL INSTITUTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ट्रंप ने खोला अमेरिका में बसने का रास्ता, लॉन्च किया गोल्ड कार्ड, ये है फीस

ईटीवी भारत की खबर ने बदली कालबेलिया परिवार की किस्मत, बच्चों ने पहली बार चश्मे से देखी सपनों की दुनिया

इंसानियत की मिसाल: अपना घर आश्रम ने 44 बेसहारा लोगों को दी श्रद्धांजलि, पितृपक्ष अमावस्या को करेंगे सामूहिक श्राद्ध

शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.