वाराणसी: तहसील राजातालाब परिसर में थाना मिर्जामुराद के जोगापुर में रहने वाले महंत वशिष्ठ नारायण पुत्र रामाधार ने शुक्रवार को आत्मदाह का प्रयास किया गया. एडीएम फाइनेंस वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि बीएचयू के ट्रामा सेंटर में वशिष्ठ नारायण को भर्ती कराया गया है. वर्तमान में इनका इलाज वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में किया जा रहा है.

जमीन पर पानी टंकी के निर्माण होना है: प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक, वशिष्ठ नारायण ने ग्राम जोगापुर में नवीन परती की ग्राम सभा भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया था.

जानकारी देतीं एडीएम फाइनेंस वंदिता श्रीवास्तव (Video Credit- ETV Bharat)

इस जमीन पर पानी टंकी के निर्माण के लिए वशिष्ठ नारायण के खिलाफ तहसील राजातालाब के न्यायालय से सुनवाई के बाद बेदखली का आदेश जारी किया गया था. बेदखली के आदेश के खिलाफ की गयी अपील को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) के न्यायालय ने खारिज कर दिया था.

कमंडल में पेट्रोल लेकर पहुंचे थे महंत वशिष्ठ नारायण: वशिष्ठ नारायण के तीन बेटे हैं. इनका एक मकान जोगापुर में हैं. वाराणसी के राजातालाब तहसील में शुक्रवार दोपहर लगभग 2:00 बजे मिर्जामुराद के जोगापुर ग्राम निवास महंत वशिष्ठ नारायण गोंड ने सुनवाई सही न होने का आरोप लगाया. वह कमंडल में पेट्रोल लेकर आये थे. उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया. वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह उनकी जान बचाने की कोशिश की. वशिष्ठ नारायण की हालत नाजुक बतायी जा रही है.

गांव के प्रधान पर साजिश का आरोप लगाया: महंत वशिष्ठ नारायण ने कहा कि गांव का प्रधान उनके पीछे पड़ा है. उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया. लगभग सात माह पूर्व तहसीलदार राजातालाब शालिनी सिंह ने भी उनकी 122 बी रिपोर्ट लेखपाल बनाम वशिष्ठ नारायण को खारिज कर दिया था. इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी वाराणसी के न्यायालय में अपील की थी. बिना पैसे वालों को न्याय नहीं मिलता है.

सक्षम स्तर पर सुनवाई के लिए मौका दिया गया: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) शांतनु कुमार ने बताया कि आराजी नम्बर 529 रकबा 0.036 हेक्टेयर नवीन परती पर वशिष्ठ नारायन ग्राम जोगापुर, परगना कसवार राजा, तहसील राजातालाब, जिला वाराणसी का अवैध कब्जा होने के कारण वाद दर्ज करते नोटिस जारी किया गया था. सुनवाई का मौका देने के बाद बेदखली का आदेश 17 मई को पारित किया गया था. इन्हें ऊपरी अदालत और सक्षम स्तर पर सुनवाई के लिए भी भरपूर अवसर समय दिया गया था.

यह भी पढ़ें- नौकरानी रोज धुले बर्तनों पर छिड़कती थी पेशाब; 10 साल से कर रही थी गंदा काम, CCTV कैमरे ने खोली पोल

