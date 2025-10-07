ETV Bharat / state

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने बाबा बागेश्वर को कहा ढोंगी, कहा पोस्टर में सीएम से बड़ी तस्वीर

एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी का तीखा बयान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान में हुए शामिल : इसके बाद उन्होंने “वोट चोर गद्दी छोड़ो” हस्ताक्षर अभियान में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं के साथ गृहमंत्री निवास का घेराव करने निकले. जिसमें महिला थाना के पास पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, इसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई.

राजधानी रायपुर में लगे पोस्टरों में मुख्यमंत्री से भी बड़ी तस्वीर धीरेंद्र शास्त्री की लगाई गई है, जो बताता है कि “ढोंग और अंधभक्ति” को बढ़ावा दिया जा रहा है. धर्म की आड़ में राजनीति करना छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है- वरुण चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष NSUI

रायपुर : छत्तीसगढ़ की सियासत में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने उन्हें “ढोंगी बाबा” करार देते हुए कहा कि राजधानी में लगे पोस्टरों में मुख्यमंत्री से बड़ी तस्वीर बाबा की लगाई गई है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. चौधरी ने ये बयान कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित कार्यक्रम में दिया.

गृहमंत्री के बंगले का घेराव करने की कोशिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार और आरएसएस-बीजेपी पर आरोप : वरुण चौधरी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं. छत्तीसगढ़ में आरएसएस, एबीवीपी और बीजेपी की बहुजन विरोधी सोच साफ झलक रही है.ड्रग माफिया जेल में नहीं, बल्कि आवाज उठाने वाले एनएसयूआई कार्यकर्ता जेल जा रहे हैं.

वोट चोरी हस्ताक्षर अभियान में हुए शामिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दलित उत्पीड़न का मुद्दा उठाया : उन्होंने कहा कि रायबरेली की एक घटना में एक दलित युवक को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने राहुल गांधी का नाम लिया था.यह देश के संविधान और न्याय व्यवस्था पर सवाल है. चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी आज बहुजनों और छात्रों की उम्मीद हैं और एनएसयूआई उनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देगी.

आंदोलन की चेतावनी : एनएसयूआई अध्यक्ष ने गृहमंत्री को एक महीने की चेतावनी देते हुए कहा कि यदि झूठे मुकदमे दर्ज करना बंद नहीं हुआ तो देशभर में बड़ा आंदोलन होगा. बहरहाल, रायपुर में धीरेंद्र शास्त्री की कथा के दौरान एनएसयूआई अध्यक्ष का यह बयान राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर रहा है. सीएम से बड़ी तस्वीर और ढोंगी बाबा कहने वाली टिप्पणी अब सियासी बहस का केंद्र बन सकती है.

