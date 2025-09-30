ETV Bharat / state

बिहार में 2 करोड़ से ज्यादा की लागत से बना दुर्गा पंडाल, तिरुपति बालाजी और बैंकाक के अरुण मंदिर की झलक

जानबूझकर सेना की वीरता को बनाया थीम: मूर्तिकार भाइयों ने बताया कि उन्होंने जानबूझकर इस बार सेना की वीरता को थीम बनाया, ताकि त्योहार केवल भक्ति तक सीमित ना रहकर राष्ट्रप्रेम का संदेश भी दे सके. साथ ही पूरी मूर्ति उन पर्यटकों की याद में भी समर्पित की गई है, जो पहलगाम में शहीद हुए. इसे देखकर हर किसी के मन में भारतीय सेना के लिए सम्मान और गर्व की भावना जागृत होती है. यह मूर्ति पटना के अमरूदी मोहल्ला मछुआ टोली में स्थापित होगी.

बीते 15 वर्षों से चल रही यह पहल: मूर्तिकार जितेंद्र और चंदन पिछले 15 वर्षों से पटना में अलग-अलग थीम पर मां दुर्गा की मूर्तियां तैयार कर रहे हैं. उनकी कला और कल्पनाशक्ति ने उन्हें ना सिर्फ पूजा समितियों के बीच खास पहचान दिलाई है, बल्कि आम लोगों में भी उनकी रचनात्मकता की खूब सराहना होती है. दोनों भाइयों का मानना है कि देवी पूजा केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि समाज को सकारात्मक संदेश देने का माध्यम भी है. यही कारण है कि हर साल वे थीम आधारित मूर्तियों के जरिए किसी ना किसी सामाजिक या राष्ट्रीय मुद्दे को सामने लाते हैं.

अलग-अलग थीम पर मूर्ति हुई है तैयार: बीते दिनों जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया में भारतीय सेना की वीरता और बलिदान का परचम लहराया. उसका असर अब त्योहारों में भी झलकने लगा है. मूर्तिकार भाइयों ने इस बार नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा की मूर्ति को पूरी तरह सिंदूर से गढ़कर सेना को नमन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पांच और थीम पर अलग-अलग मूर्तियां तैयार की हैं, जिनमें हवन सामग्री, राखी और रक्षा सूत्र, बीज, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और अनाज से बनी प्रतिमाएं शामिल हैं. इन मूर्तियों की खासियत यह है कि इनमें मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग किया गया है. मूर्ति को रूप देने के लिए कागज को पानी में गला कर उससे रूप दिया गया है.

मुंगेर में बैंकाक के अरुण मंदिर की तर्ज पर बना पंडाल: मुंगेर में हर साल की तरह इस साल भी बड़ी दुर्गा महारानी कल्याणपुर में भव्य पूजा पंडाल बनाए जाने की तैयारी चल रही है. इस साल थाईलैंड की राजधानी बैंकाक के अरुण मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है. पंडाल की ऊंचाई 150 फीट और 130 फीट चौड़ा है. अरुण मंदिर के पंडाल के निर्माण पर करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत आई है. पूजा पंडाल में मधुबनी पेंटिंग भी आकर्षण का केन्द्र रहेगी.

पटना: नवरात्रि के पावन अवसर पर पूरा पटना भक्ति और आस्था के रंग में रंगा हुआ है. इस बार दुर्गा पूजा की तैयारियों में एक खास नजारा देखने को मिल रहा है. इसी बीच मूर्तिकार भाई जितेंद्र और चंदन ने छह अनोखी और इको फ्रेंडली मूर्तियां तैयार की हैं, जिनमें सबसे खास है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को समर्पित मां दुर्गा की मूर्ति. देश की सेना के शौर्य और पराक्रम को श्रद्धांजलि देने वाली यह थीम पटना ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व का विषय बन गया है.

''मूर्ति तैयार करने में 6 किलो सिंदूर का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें तीन रंगों का सिंदूर शामिल है. पीला, लाल और भखरा रंग. प्रत्येक का दो-दो किलो इस्तेमाल किया गया है. मूर्ति छह फीट ऊंची है और इसके साथ दो तीन-तीन फीट की आकृतियां भी बनाई गई हैं. ये आकृतियां विंग कमांडर व्योमिक सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी को समर्पित हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में महिला सशक्तिकरण का परिचय दिखाया था''. -जितेंद्र, मूर्तिकार

हवन सामग्री से बनी मूर्ति: मूर्तिकार ब्रदर्स में छोटे भाई चंदन के अनुसार, दूसरी मूर्ति पूरी तरह हवन सामग्री से तैयार की गई है. इसमें करीब 20 किलो हवन सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. धूप, अगरबत्ती, कपूर, लौंग, इलायची, चावल, घी, जौ, तिल और अन्य सामग्री को मिलाकर मूर्ति को गढ़ा गया है. इस मूर्ति का उद्देश्य यह दिखाना है कि पूजा-अर्चना में उपयोग होने वाली चीजें ही दिव्य स्वरूप धारण कर सकती हैं. इस मूर्ति से श्रद्धालुओं को यह संदेश भी मिलेगा कि आस्था और परंपरा केवल अनुष्ठान तक सीमित नहीं, बल्कि मां दुर्गा की शक्ति में विलीन हो जाती हैं. यह मूर्ति पटना के मुसल्लहपुर नाथुन गली में स्थापित की जाएगी, जहां भक्तजन इसे देख श्रद्धा से नतमस्तक होंगे.

पटना में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मां दुर्गा की मूर्ति (ETV Bharat)

राखी और रक्षा सूत्र से बनी मूर्ति: तीसरी मूर्ति राखी और रक्षासूत्र से बनी है. इसमें लगभग 2000 राखियों का इस्तेमाल किया गया है. हर राखी भाई-बहन के रिश्ते और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है. इस मूर्ति के जरिए मूर्तिकार भाइयों ने यह संदेश दिया है कि रक्षा का भाव केवल भाई-बहन तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे समाज और देश की सुरक्षा में निहित है. मां दुर्गा की इस प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है मानो देवी स्वयं पूरे समाज के लिए रक्षा सूत्र का आशीर्वाद दे रही हों. यह मूर्ति पटना के अमरूदी गली नाला रोड में स्थापित होगी.

बीज से बनी मूर्ति: चौथी प्रतिमा विभिन्न बीजों से तैयार की गई है. इसमें कद्दू, सूरजमुखी, खीरा और तिल के बीजों का इस्तेमाल हुआ है. बीज जीवन, जन्म और सृजन का प्रतीक हैं. इस मूर्ति का संदेश है कि मां दुर्गा संपूर्ण सृष्टि की जननी हैं और जीवन का आधार बीज ही है. इस मूर्ति को तैयार करने में सूक्ष्म कला और धैर्य की आवश्यकता थी. छोटे-छोटे बीजों को सजाकर देवी का दिव्य स्वरूप गढ़ना मूर्तिकार भाइयों की बेजोड़ कला का प्रमाण है. यह मूर्ति पटना के भंवर पोखर में स्थापित होगी.

कैमूर में पंडालों में नवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ (ETV Bharat)

स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से बनी मूर्ति: पांचवीं मूर्ति स्टेशनरी आइटम्स से तैयार की गई है. इसमें 1000 पेंसिल, 500 रबर, कागज के फूल और यहां तक कि लूडो की गोटियों का भी इस्तेमाल हुआ है. शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक यह मूर्ति खासतौर पर बच्चों और युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगी. इस मूर्ति का संदेश है कि मां सरस्वती और मां दुर्गा एक ही शक्ति के दो रूप हैं. एक ज्ञान की शक्ति और दूसरी शौर्य की शक्ति. यह मूर्ति पटना के मुसल्लहपुर चाईं टोला में स्थापित होगी.

चावल और गेहूं से बनी मूर्ति: छठी और अंतिम मूर्ति अनाज से बनी है. इसमें 10 किलो चावल और 10 किलो गेहूं का इस्तेमाल हुआ है. अनाज जीवन और समृद्धि का आधार है. इस मूर्ति से यह संदेश दिया गया है कि मां दुर्गा अन्नपूर्णा भी हैं, जो अपने भक्तों को अन्न से परिपूर्ण करती हैं. ग्रामीण और शहरी समाज दोनों के लिए यह मूर्ति बेहद भावनात्मक महत्व रखती है. यह मूर्ति पटना के नयाचक बाईपास में स्थापित होगी.

गयाजी में इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर पंडाल (ETV Bharat)

लागत और मेहनत: मूर्तिकार चंदन ने बताया कि सभी छह मूर्तियों को तैयार करने में लगभग 30 लाख रुपये की लागत आई है. प्रत्येक मूर्ति को बनाने में 25 से 30 दिन का समय लगा और प्रति मूर्ति मेहनताना 25,000 रुपये तय किया गया है. खास बात यह रही कि जिन पूजा समितियों ने मूर्तियों का आर्डर दिया, उन्होंने ही मूर्ति निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई.

कैमूर में तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर दुर्गा पंडाल: कैमूर के भभुआ शहर के पटेल चौंक पर तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर दुर्गा पंडाल बनाया गया है. इस दुर्गा पंडाल की कीमत 11 लाख रुपए है. यह पंडाल चेतना संस्थान दुर्गा पूजा समिति भभुआ के द्वारा बनवाया गया है. जिसमें झारखंड और बंगाल के बीच स्थित जामताड़ा से हुए कारीगरों ने सहयोग किया है.

गयाजी में इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर पंडाल: गयाजी में कोलकाता के मायापुर में अंतर्राष्ट्रीयस्तर के बन रहे इस्कॉन मंदिर की तर्ज पर भव्य पंडाल का निर्माण हुआ है. इस भव्य पंडाल में माता दुर्गा विराजेंगी. 125 सालों से गयाजी के केदारनाथ मार्केट में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होती है. इसे लेकर अनोखी परंपरा ये है कि मां दुर्गा की प्रतिमा के लिए मिट्टी कोलकाता से लाई जाती है.