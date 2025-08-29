रांची: बिहार के दरभंगा जिला में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के मंच से एक युवक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को लेकर कहे गए अपशब्द के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इसको लेकर बिहार के साथ साथ झारखंड की राजधानी रांची में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं.

इस घटना के बाद शुक्रवार को बिहार में सदाकत आश्रम स्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. वहीं राजधानी रांची में राष्ट्रीय धर्म रक्षा मंच के बैनर तले लोगों ने बापू की प्रतिमा के सामने कान पकड़ कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पीएम मोदी की मां की तस्वीर के समक्ष माफी मांगी.

रांची में विभिन्न संगठनों द्वारा विरोध-प्रदर्शन (ETV Bharat)

राष्ट्रीय धर्म रक्षा मंच के अध्यक्ष अमृतेश पाठक ने कहा कि जिस तरह से बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के बारे में अपमानजनक बातें माइक से कही गयी, उससे हम सब शर्मिंदा हैं. दरभंगा की घटना यह दर्शाती है कि देश में राजनीति का स्तर कितना गिर गया है. हमारे देश में दिवंगत आत्मा को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है और उसके साथ-साथ किसी की भी "मां" को लेकर इस तरह की बातें करना शर्मनाक है.

अमृतेश पाठक ने कहा कि हम माफी पीएम नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां की आत्मा से मांग रहे हैं क्योंकि जिस समाज ने उन्हें अपशब्द कहा है, हम अब उसी समाज का हिस्सा हैं. यह कैसी राजनीति इस देश में हो रही है कि लोग आपस में अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. दिवंगत आत्मा की तो किसी की माता के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है. महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बापू की प्रतिमा के समक्ष वह अपना विरोध इस लिए जता रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही हमें अहिंसात्मक रूप से विरोध जताने का मंत्र दिया है.

आज के इस विरोध-प्रदर्शन कार्यक्रम में बापू के सच्चे अनुयायी कहे जाने वाले टाना भगत ने भी भाग लिया. उन्होंने कहा कि किसी भी महिला को लेकर अपमानजनक बातें करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार को अपमानित करना है.

'भाजपा का षड्यंत्र है दरभंगा की घटना'

इस घटना को लेकर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति उर्फ रिंकू तिवारी ने कहा कि लोगों ने देखा कि जब यह घटना घटी उस समय मंच पर कोई बड़ा नेता नहीं था. ऐसे में यात्रा से घबराए भाजपा नेता बेबुनियाद आरोप कांग्रेस पर मढ़ रही है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आरोपी को लेकर जो तस्वीरें वायरल हो रही है उससे साफ है कि वह भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता है. कांग्रेस की इस यात्रा को बदनाम करने के लिए यह साजिश भाजपा ने ही रची है, यही उनका चाल-चरित्र और चेहरा है.

