ETV Bharat / state

रांची के दुर्गा पूजा पंडालों में दिख रही विविध झलक, कहीं कठपुतली तो कहीं स्वामीनारायण मंदिर का प्रारूप देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध

रांची: शारदीय नवरात्र को लेकर राजधानी रांची का माहौल भक्तिमय हो गया है. शहर की अलग-अलग पूजा समितियों ने इस वर्ष एक से बढ़कर एक थीम पर पूजा पंडालों का निर्माण कराया है. किसी पंडाल में लोक कला की झलक देखने को मिल रही है तो कहीं भव्य मंदिरों के प्रारूप पर बने पंडाल श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं. कुछ पूजा पंडालों के पट खुल चुके हैं, वहीं कई पंडाल पंचमी और षष्ठी यानी बेलवरण के अवसर पर खुलेंगे.

कठपुतली और ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर पंडाल

बूटी मोड़ स्थित महाशक्ति दुर्गा पूजा समिति का ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थीम पर बना पूजा पंडाल रांची में चर्चा का विषय बना हुआ है. वहीं शहर के अलग-अलग इलाकों में अनूठे पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है. ज्योति संगम पूजा समिति ने इस साल अपने पंडाल को ‘कठपुतली थीम’ पर सजाया है. पंडाल के अंदर और बाहर रंग-बिरंगी कठपुतलियां लगाई गई हैं. रोशनी और सजावट के बीच यह पंडाल लोक कला और परंपरा की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करता है. पूजा समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार बच्चों और युवाओं के साथ-साथ बुजुर्गों को भी कठपुतली थीम पर बना पंडाल काफी पसंद आ रहा है.

रांची के दुर्गा पूजा पंडालों पर संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट और आयोजकों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पूजा पंडाल अनेकता में एकता का दे रहा संदेश

वहीं बांधगाड़ी पूजा समिति ने ‘अनेकता में एकता’ थीम पर पंडाल का निर्माण करवाया है. यहां अलग-अलग संस्कृतियों, परंपराओं और राज्यों की झलक एक ही छत के नीचे दिखाई गई है. पंडाल में प्रवेश करते ही श्रद्धालु अलग-अलग संस्कृति के स्वरूपों को देखते हैं और अंत में मां दुर्गा की प्रतिमा तक पहुंचते हैं. पूजा समिति के सदस्यों का कहना है कि देश की विविधता और एकता को श्रद्धालुओं के सामने प्रस्तुत करना इस बार की खास कोशिश है. यह पंडाल 28 सितंबर को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा और इसके लिए तैयारी अंतिम चरण में है.

रांची में कठपुतली थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल. (फोटो-ईटीवी भारत)

स्वामीनारायण मंदिर के प्रारूप पर पूजा पंडाल

वहीं श्री राम लाल पूजा समिति ने इस बार गुजरात के भुज स्थित स्वामीनारायण मंदिर के प्रारूप पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया है. पत्थर जैसे दिखने वाले सजावटी डिजाइन और कलात्मक नक्काशी इस पंडाल को बेहद खास बना रही है. इस पूजा पंडाल का पट खोल दिया गया है और खास बात यह रही कि इस पूजा पंडाल का उद्घाटन कुंवारी कन्याओं द्वारा कराया गया है. उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और कन्याओं द्वारा पूजा पाठ से पूरे वातावरण में भक्ति का रंग भर गया.