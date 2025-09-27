वाराणसी का पहला सार्वजनिक दुर्गा पूजा; नवमी के दिन लगता है मछली का भोग, 104 साल से बांगीय रीति रिवाज से हो रही पूजा
काशी के इस अनोखे और सबसे पुराने दुर्गा पूजा पंडाल में छप्पन भोग के अलावा मछली का भी भोग लगता है.
वाराणसी : काशी में सार्वजनिक दुर्गा पूजा की शुरुआत वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मिलनी (वीडीएस) ने 1922 में की थी. लगभग 104 साल से बांगीय समाज के लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं. वीडीएस की पहली दुर्गा पूजा काशी नरेश के नदेसर स्थित महाराजा पैलेस परिसर में हुई थी.
इस पहली सार्वजनिक दुर्गा पूजा में काशी का राजपरिवार भी शामिल हुआ था. कुछ साल बाद इस पूजा को पांडेय हवेली स्थित सीएम एंग्लो बंगाली प्राइमरी पाठशाला कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया. काशी के इस अनोखे और सबसे पुराने दुर्गा पूजा पंडाल में माता को छप्पन भोग के अलावा मछली का भी भोग लगता है जो पूरे बनारस में अकेला है.
सार्वजनिक पूजा की शुरुआत वाराणसी से : वीडीएस के जनरल सेकेट्री संजय घोष ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में पहले सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल की शुरुआत वाराणसी से हुई थी. पहले ये चौखंभा में होता था. अब बंगाली टोला के पास स्थान मिलने पर यहां पूजा हो रही है. हम लोग बांगीय (बंगाली) समाज के रीति रिवाज से पूजा करते हैं. इसकी शुरुआत एक महीने पहले हो जाती है. पंडाल को बनाने के लिए 15 कलाकार बंगाल से आते हैं जो दिन रात काम करते हैं.
कई चरणों में होती है पूजा : संजय घोष ने बताया, वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मिलनी ये क्लब नहीं सम्मिलनी है. इसका पूजा लोगों के बीच होता है. ये सार्वजनिक पूजा है. हम लोग कई चरण में पूजा करते हैं. एक महीना पहले हम लोग कंपटीशन शुरू कर देते हैं. इसमें बंगला हैंडराइटिंग, कविता, भजन, शंखा ध्वनि एवं धुनुची आरती, डांस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है.
भंडारा के बाद लगता है मछली का भोग : तीन दिन तक भंडारा चलता है. नवमी के दिन बंगाली रीति रिवाज के तहत माता को मछली का भोग लगाया जाता है. भोग को प्रसाद के रूप में लोगों को बांटा जाता है. बंगाली समाज की महिलाएं माता के विसर्जन से पहले सिंदूर खेला खेलती हैं और एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं.
सोने के आभूषणों से होता है मां का श्रृंगार : वाइस प्रेसिडेंट गौतम अधिकारी ने बताया, मां आदि शक्ति का सोने के आभूषण से श्रृंगार किया जाता है. यह आभूषण क्लब के सदस्यों द्वारा दिया गया है. जो अभी लॉकर में है. पूजा के दिन निकाला जाएगा और पूजा बाद लॉकर में जमा हो जाता है. इसे गुप्त रखा जाता है, क्योंकि यह माता का चढ़ावा है. इसका हिसाब किताब समिति के डायरी में ही लिखा है.
वाराणसी की दुर्गा पूजा अतुलनीय : संजय विश्वास ने बताया, मैं चौथी पीढ़ी का सदस्य हूं. बंगाल के बाद वाराणसी में दुर्गा पूजा का काफी महत्व है. यहां लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव होता है. मां के पूजा पाठ में सहयोग करते हैं. यह काशी की धरती एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है. इसीलिए वाराणसी में पूजा की बात करें तो यह सबसे अलग है और अतुलनीय है.
