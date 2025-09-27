ETV Bharat / state

वाराणसी का पहला सार्वजनिक दुर्गा पूजा; नवमी के दिन लगता है मछली का भोग, 104 साल से बांगीय रीति रिवाज से हो रही पूजा

नवमी के दिन लगता है माता को मछली का भोग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 27, 2025 at 7:57 PM IST | Updated : September 27, 2025 at 8:22 PM IST 3 Min Read

वाराणसी : काशी में सार्वजनिक दुर्गा पूजा की शुरुआत वाराणसी दुर्गोत्सव सम्मिलनी (वीडीएस) ने 1922 में की थी. लगभग 104 साल से बांगीय समाज के लोग दुर्गा पूजा कर रहे हैं. वीडीएस की पहली दुर्गा पूजा काशी नरेश के नदेसर स्थित महाराजा पैलेस परिसर में हुई थी. इस पहली सार्वजनिक दुर्गा पूजा में काशी का राजपरिवार भी शामिल हुआ था. कुछ साल बाद इस पूजा को पांडेय हवेली स्थित सीएम एंग्लो बंगाली प्राइमरी पाठशाला कैंपस में शिफ्ट कर दिया गया. काशी के इस अनोखे और सबसे पुराने दुर्गा पूजा पंडाल में माता को छप्पन भोग के अलावा मछली का भी भोग लगता है जो पूरे बनारस में अकेला है. 104 साल से हो रही दुर्गा पूजा. (Video Credit; ETV Bharat) सार्वजनिक पूजा की शुरुआत वाराणसी से : वीडीएस के जनरल सेकेट्री संजय घोष ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में पहले सार्वजनिक दुर्गा पूजा पंडाल की शुरुआत वाराणसी से हुई थी. पहले ये चौखंभा में होता था. अब बंगाली टोला के पास स्थान मिलने पर यहां पूजा हो रही है. हम लोग बांगीय (बंगाली) समाज के रीति रिवाज से पूजा करते हैं. इसकी शुरुआत एक महीने पहले हो जाती है. पंडाल को बनाने के लिए 15 कलाकार बंगाल से आते हैं जो दिन रात काम करते हैं.

