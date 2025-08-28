ETV Bharat / state

वाराणसी का दादी-पोता थीम पार्क; अनाथ बच्चों को मिलेगा 'नया जीवन', बुजुर्ग महिलाएं बोलीं- फिर से बसेगा हमारा 'परिवार' - DADI POTA THEME PARK VARANASI

दादी-पोता आश्रम में रहने वाली बुजुर्ग महिलाओं को बच्चों के आने का इंतजार है. वह इस पहल को लेकर काफी खुश हैं.

दादी-पोता थीम पार्क में एक साथ बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे रहेंगे.
दादी-पोता थीम पार्क में एक साथ बुजुर्ग महिलाएं और बच्चे रहेंगे. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 5:58 PM IST

Updated : August 28, 2025 at 6:47 PM IST

वाराणसी : दुर्गाकुंड क्षेत्र में दादी-पोता थीम पार्क में बुजुर्ग महिलाओं और अनाथ बच्चों को अपनों का प्यार मिलेगा. आश्रम में रहने वाली वृद्ध महिलाएं बच्चों के साथ खेल कूद के साथ समय बिता पाएंगी, तो दूसरी तरफ अनाथ बच्चे भी यहां इन महिलाओं से दादी-नानी वाला प्यार और दुलार पाएंगे. दादी-पोता थीम पार्क में 10 बच्चों को एडॉप्शन सेंटर में भी रखा जाएगा.

एक उम्र के बाद बुढ़ापे के समय अकेलापन किसी सजा से कम नहीं होता है. पति-पत्नी में से किसी एक के दुनिया से चले जाने के बाद जिंदगी और भी वीरान हो जाती है. ऐसे में यहां रहने वाली वृद्ध माता को न सिर्फ बच्चों के आने से एक नया जीवन मिलेगा, बल्कि उनके जीवन में एक नई उम्मीद की किरण भी दिखाई देगी.

बुजुर्ग महिलाओं को बच्चों के आने का इंतजार है. (Video Credit; ETV Bharat)

बच्चों के आने से दूर होगा अकेलापन : आश्रम में रहने वाली वृद्ध महिलाएं बच्चों के आने का इंतजार कर रही हैं. वह इस पहल को लेकर काफी खुश हैं. बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं हम बच्चों को न सिर्फ पढ़ाएंगे, बल्कि उन्हें लोरी और कहानियां भी सुनाएंगे. इससे उन्हें बेहद खुशी मिलेगी और उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा. फिर से हमारा परिवार बसेगा.

2022 में पीएम मोदी ने किया था लोकार्पण : मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि दादी-पोता आश्रम दुर्गाकुंड में 4.96 करोड़ों की लागत से तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जुलाई 2022 को इस भवन का लोकार्पण किया था. पीपीपी मॉडल पर संचालन करने के बाद, अब विभाग ही इसे स्वयं संचालित करेगा. यहां मानदेय पर स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी. यहां 50 बुजुर्ग महिलाएं के रहने की क्षमता है, 21 बुजुर्ग महिलाओं को आश्रय मिला हुआ है. आश्रम में 50 अनाथ बच्चों को रखा जाएगा. उन्होंने बताया कि दुर्गाकुंड में पहले से आश्चर्य गृह चल रहा था उसके साथ ही अब शिशुगृह और एडॉप्शन होम तैयार किया गया है.

बच्चों के लिए आश्रम में एक छोटा सा पार्क भी तैयार किया गया है.
बच्चों के लिए आश्रम में एक छोटा सा पार्क भी तैयार किया गया है. (Photo Credit; ETV Bharat)

भाई ने दिया धोखा : यहां रहने वाली बनारस के लहरतारा इलाके की कलावती देवी ने बताया, बीते 3 सालों से यहां रह रही हूं, अकेलापन महसूस होता है. बच्चे नहीं हैं, पति की मौत के बाद अपना मकान बेचकर आश्रम में शिफ्ट होने के बारे में सोचा. भाई ने धोखा दे दिया. मकान तो बिक गया, लेकिन हाथ में एक रुपया नहीं आया. अकेलेपन की वजह से आश्रम में रहना ही उचित समझा.

आश्रम में 50 बुजुर्ग महिलाओं के रहने की व्यवस्था है.
आश्रम में 50 बुजुर्ग महिलाओं के रहने की व्यवस्था है. (Photo Credit; ETV Bharat)

बच्चों से मिलेगी नई ऊर्जा : पंजाब से 14 साल पहले अपना सब कुछ छोड़कर बनारस आ चुकी इंद्रजीत कौर भी इस फैसले से बेहद खुश हैं. उनका कहना है कौन नहीं चाहता बच्चों के साथ रहना. हम तो अपने परिवार के साथ रहते थे, यह बात सुनकर बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे यहां रहेंगे. छोटे बच्चों के साथ हमें भी एक नई ऊर्जा मिलेगी, लेकिन कभी-कभी सोचते हैं कि अब हम बच्चों के साथ कैसे रहेंगे. बच्चों के साथ कैसे खेलेंगे, लेकिन जब आएंगे तो सब सुधर जाएगा.

अनाथ नवजात बच्चों को रखने के लिए पालने की भी व्यवस्था की गई है.
अनाथ नवजात बच्चों को रखने के लिए पालने की भी व्यवस्था की गई है. (Photo Credit; ETV Bharat)

अच्छी परवरिश से बदलेगा भविष्य : काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मनोरोग विभाग के प्रमुख डॉ. संजय गुप्ता ने कहा कि मिट्टी अच्छी हो तो पेड़ भी अच्छा होता है. जब बच्चे अनाथ आश्रम में पहुंचते हैं तो वह किन परिस्थितियों में वहां आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या होता है, यह किसी को नहीं पता, लेकिन जब उन्हें अच्छी परवरिश मिलेगी, अच्छा पालन पोषण, अच्छा माहौल मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनका भविष्य भी बदलेगा. दादी पोता आश्रम का यह कॉन्सेप्ट निश्चित तौर पर बधाई देने योग्य कदम है, क्योंकि यहां रहने वाले बच्चों को मां और दादी जैसा प्यार मिलेगा. यहां रहने वाली दादियों को बचपन मिलने के बाद जीने की एक वजह मिल जाएगी. यह प्रयास एक तीर से दो निशान नहीं बल्कि एक और एक ग्यारह का कांसेप्ट है जो दोनों को मजबूत करेगा.

8 जुलाई 2022 को पीएम मोदी ने इस भवन का लोकार्पण किया था.
8 जुलाई 2022 को पीएम मोदी ने इस भवन का लोकार्पण किया था. (Photo Credit; ETV Bharat)

ये होगा खास-

  • दादी पोता थीम पार्क का निर्माण लगभग 5 करोड़ से हुआ है.
  • 50 वृद्ध माताओं और 50 बच्चों को रखने की व्यवस्था है.
  • गवर्नमेंट अप्रूव्ड एडॉप्शन सेंटर भी यहां संचालित होगा.
  • 10 बच्चों को एडॉप्शन सेंटर में रखा जाएगा.
  • कारा की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के जरिए एडॉप्शन की प्रक्रिया को किया जाएगा पूरा.
  • वृद्ध माताओं की देखरेख के लिए पांच स्टाफ और बच्चों की देखने के लिए चार से पांच लोगों की नियुक्ति होगी.
  • बच्चों के खेलने के लिए झूले, प्लेयिंग जोन की भी व्यवस्था की गई है.
  • बुजुर्ग माताओं के लिए मेडिकल सेंटर, योग और अन्य चीजों के लिए भी प्लान तैयार किया गया है.

