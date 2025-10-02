ETV Bharat / state

बनारस को मिला सातवां क्रूज; देव दीपावली पर गंगा में कर सकेंगे नाइट स्टे, फाइव स्टार गंगोत्री क्रूज में बुकिंग शुरू

30 हजार में 24 घंटे की हो रही बुकिंग : क्रूज संचालक जयंत मालवीय ने बताया कि बुकिंग की शुरुआत हो गई है. यात्री अलकनंदा क्रूज के वेबसाइट (www.alaknandacruise.com) पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं. अभी हमारा इंट्रो ऑफर चल रहा है. इसके तहत महज 30 हजार रुपए में ही प्रति व्यक्ति 24 घंटे के लिए क्रूज पर लग्जरी कमरा बुक किया जा सकता है. वाराणसी घूमा जा सकता है. उन्होंने बताया कि, पहले फेज में अभी हमारा वाराणसी टूर का प्लान है. इसमें पर्यटकों की सुबह योगा के साथ होगी. उसके बाद उन्हें ब्रेकफास्ट दिया जाएगा. फिर उन्हें घुमाया जाएगा.

मान्यता है कि देव दीपावली पर देवता काशी में उतरते हैं. वे यहां त्यौहार मनाते हैं. ऐसे में इस पर्व पर लोगों की काफी भीड़ बनारस में जुटती है. इनमें से तमाम लोग क्रूज की सवारी का लुत्फ उठाते हैं. गंगोत्री क्रूज को पांच सितारा होटल की तरह तैयार किया गया है. इसमें बुकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है. शुरुआती बुकिंग के तहत एक दिन में सफर का किराया करीब 30 हजार रुपये निर्धारित किया गया है. इसमें 200 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है. अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही इसके शुरुआत होने के आसार हैं.

वाराणसी : बनारस को जल्द ही सातवां लग्जरी क्रूज मिलने वाला है. सीएम योगी जल्द ही इसका उद्घाटन करेंगे. इसमें सवार होकर लोग देव दीपावली पर गंगा की गोद में विश्राम कर सकेंगे. घाटों के मनमोहक नजारों को लुत्फ भी उठा सकेंगे. फाइव स्टार गंगोत्री क्रूज में एक साथ 200 लोग बैठ सकते हैं. इसमें 24 लग्जरी कमरे हैं. इसके लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है. अक्टूबर में ही लोगों को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी.

रात में होगा म्यूजिकल सेशन : संचालक ने बताया कि यात्री जहां चाहे वहां बनारस के अलग-अलग स्थानों का भ्रमण कर सकते हैं. उन्हें घाटों के बारे में बताया जाएगा. उसके बाद शाम में उन्हें गंगा आरती दिखाई जाएगी. रात में उनका म्यूजिकल सेशन होगा. इसके बाद उन्हें वाराणसी के व्यंजनों का डिनर कराया जाएगा. उन्होंने बताया कि सेकेंड फेज में हम क्रूज से आसपास के स्थान को भी जोड़ेंगे. इसमें मिर्जापुर, विंध्याचल, मारकंडेय महादेव इत्यादि जगहों पर भी लेकर जाया जाएगा. 24 घंटे से ज्यादा का सफर कराने का भी प्लान तैयार किया जाएगा. इसका किराया अलग होगा.

क्रूज में कई तरह की सुविधाएं मौजूद. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीएम योगी करेंगे उद्घाटन : क्रूज संचालक ने बताया कि क्रूज का संचालन रविदास घाट से होगा. यहां से यात्रियों को बैठाने के बाद अलग-अलग स्थानों की यात्रा कराई जाएगी. गंगोत्री क्रूज का उद्घाटन सीएम योगी के हाथों होना है. इसे लेकर हमने उन्हें आमंत्रण दिया है. स्वीकृति मिलने के बाद उद्घाटन की तैयारी शुरू हो जाएगी. उन्होंने बताया कि यात्री अलग-अलग स्थान से बुकिंग भी कर रहे हैं. बड़ी बात यह है कि देव दीपावली में पहली बार ऐसा होगा कि यात्री क्रूज में बैठ करके सिर्फ गंगा आरती नहीं देखेंगे, बल्कि वह क्रूज में रात्रि विश्राम करने के साथ बनारस के भव्य खूबसूरत घाटों का दीदार भी कर सकेंगे. इसके साथ ही मां गंगा की गोद में नाइट स्टे भी करेंगे.

क्रूज में सीढ़ियों के अलावा लिफ्ट की भी है सुविधा. (Photo Credit; ETV Bharat)

सीसीटीवी और लिफ्ट की भी है सुविधा : क्रूज की खासियत को लेकर संचालक ने बताया कि क्रूज सीसीटीवी कैमरों से लैस है. रेस्टोरेंट, जिम, स्पा, और प्रत्येक मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ लिफ्ट की भी सुविधा दी गई है. यह क्रूज नियमित वाराणसी में चलेगा. पूरे साल यह वाराणसी में खड़ा रहेगा. अभी वाराणसी से कैथी और चुनार तक यह सेवा देगा. भविष्य से इसे प्रयागराज तक भी संचालन करने का प्लान बनाया जाएगा.

जल्द ही लोगों को मिलने लगेगी सुविधा. (Photo Credit; ETV Bharat)

52 मीटर है क्रूज की चौड़ाई : क्रूज संचालक ने बताया कि एमवी गंगोत्री की कुल लंबाई 52 मीटर जबकि चौड़ाई 12 मीटर है. नदी में यह 1.45 मीटर की गहराई तक जाता है. इसके साथ ही लंच, डायनिंग एरिया को खूबसूरत बनाया गया है. इसका नाम गंगोत्री काशी दिया गया है. एसी कमरों में बड़ी खिड़कियां लगाई गईं हैं जो पर्यटकों को घाटों की खूबसूरती दिखाएंगे. गंगा नदी में डॉल्फिन व अन्य खूबसूरत दृश्य भी लोग देख सकेंगे. क्रूज 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा. इसमें एक बार में 200 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी. यात्रियों को भक्ति संगीत, योग, बनारसी खानपान, हेरिटेज व्याख्यान, घाटों के भ्रमण के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद मिलेगा.

7 क्रूज वाला शहर बनेगा बनारस : बनारस में गंगा में पहले से 6 क्रूज चल रहे हैं. इसमें स्वामी विवेकानंद, अलकनंदा, गंगा विलास, बंगाल गंगा, रो-रो और एक मेड इन बनारस काशी विश्वनाथ क्रूज शामिल है. ये क्रूज पर्यटकों को हर दिन बनारस के घाटों का दीदार कराती हैं. वहीं गंगा विलास और बंगाल गंगा यहां से लेकर पर्यटकों को बंगाल की खाड़ी तक का सफर कराती है. आधुनिक सुविधाएं देती है. पर्यटक भी होटल जैसी लग्जरी सुविधाओं का आनंद लेते हैं. बाकायदा इसमें 15 से लेकर के 60 दिन तक सफर करते हैं. अब गंगोत्री क्रूज का संचालन शुरू होने के बाद बनारस में कुल 7 क्रूज हो जाएंगे.

