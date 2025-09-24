ETV Bharat / state

गुजरात से यूपी आने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी; जानें पूजा स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग और शेड्यूल

रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि गाड़ी मऊ-सूरत साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 27 सितंबर से चलेगी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 2:43 PM IST

लखनऊ: पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा दशहरा, दिपावली और छठ त्योहारों के लिए स्पेशल पूजा ट्रेन चलाई जा रही है. यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. इसी क्रम में गुजरात से यूपी आने वाले यात्रियों के लिए पूजा विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है. इसमें मऊ-सूरत-मऊ साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी का संचालन मऊ से 27 सितंबर से होगा. वहीं सूरत से यह गाड़ी 28 सितंबर से संचालित होगी.

रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि गाड़ी संख्या 05017 मऊ-सूरत साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 27 सितंबर से 01 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को मऊ से 05.30 बजे प्रस्थान कर बेलथरा रोड से 06.17 बजे, सलेमपुर से 06.42 बजे, भटनी से 07.05 बजे, देवरिया सदर से 07.30 बजे, गोरखपुर से 09.30 बजे, खलीलाबाद से 10.10 बजे, बस्ती से 10.40 बजे, गोंडा से 12.00 बजे, बाराबंकी से 13.27 बजे, बादशाहनगर से 14.02 बजे, ऐशबाग से 14.40 बजे, कानपुर सेंट्रल से 16.10 बजे, टूंडला से 19.10 बजे, ईदगाह आगरा से 20.20 बजे, बयाना से 22.05 बजे, गंगापुर सिटी से 23.00 बजे, दूसरे दिन कोटा से 01.25 बजे, भवानी मंडी से 02.15 बजे, शामगढ़ से 02.40 बजे, नागदा से 04.30 बजे, रतलाम से 06.25 बजे तथा वडोदरा से 10.30 बजे छूटकर सूरत 12.15 बजे पहुंचेगी.

28 सितंबर से वापसी के लिए चलेगी गाड़ी: वापसी यात्रा में गाड़ी संख्या 05018 सूरत-मऊ साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी 28 सितंबर से 02 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को सूरत से दोपहर 15.05 बजे प्रस्थान करेगी. यह वडोदरा 16.40 बजे, रतलाम से 21.40 बजे, नागदा से 22.42 बजे, शामगढ़ से 23.40 बजे, भवानी मंडी से 23.55 बजे, दूसरे दिन कोटा से 01.25 बजे, गंगापुर सिटी से 03.30 बजे, बयाना से 04.30 बजे, ईदगाह आगरा से 07.05 बजे, टूंडला से 08.15 बजे, कानपुर सेंट्रल से 12.40 बजे, ऐशबाग से 14.15 बजे, बादशाह नगर से 14.47 बजे, बाराबंकी से 15.22 बजे, गोंडा से 17.00 बजे, बस्ती से 18.20 बजे, खलीलाबाद से 18.47 बजे, गोरखपुर से 19.40 बजे, देवरिया सदर से 20.35 बजे, भटनी से 21.00 बजे, सलेमपुर से 21.22 बजे तथा बेलथरा रोड से 21.47 बजे छूटकर मऊ 22.30 बजे पहुंचेगी.

उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में के एसएलआरडी के 02, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 06, शयनयान श्रेणी के 08, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 03 और वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 01 कोच सहित कुल 20 कोच लगाए जाएंगे.

