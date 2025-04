ETV Bharat / state

वाराणसी मंडल की रोडवेज पर कितनी बरसी लक्ष्मी, 8 बस स्टेशनों में किसने सबसे ज्यादा की कमाई,जानिए - UP ROADWAYS

वाराणसी डिपो. ( Photo Credit : ETV Bharat )

वाराणसी : आय के मामले में इस बार बनारस के ग्रामीण डिपो ने कमाल कर दिया है. डिपो में ग्रामीण डिपो की कमाई सबसे ज्यादा हुई है. वहीं बनारस मंडल के रोडवेज परिक्षेत्र की आय की बात करें तो इस साल 26 लाख से ज्यादा की इनकम हुई है. जिसमें पिछले साल के तुलना में बढ़ोतरी पाई गई है. वहीं ग्रामीण डिपो के साथ जौनपुर और काशी डिपो ने भी अच्छा मुनाफा कमाया है.





बता दें, सरकार ने रोडवेज बसों को समृद्ध किया तो यात्रियों ने भी इन बसों से आरामदायक सफर तय किया. इससे रोडवेज की आय में भी बढ़ोतरी हुई है. वाराणसी परिक्षेत्र में अच्छी कमाई करने वाले टॉप-3 डिपो में क्रमशः ग्रामीण, जौनपुर व काशी रहे. वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले बीते वित्तीय वर्ष में 28 बसों का अधिक संचालन हुआ है. वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2024-25 में वाराणसी परिक्षेत्र में रोडवेज की 3,29207 रुपये अधिक की आय हुई है.





535 बसों का हो रहा संचालन 26 लाख से ज्यादा हुई कमाई





क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडेय ने बताया कि वाराणसी परिक्षेत्र में पिछले कुछ सालों में यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है. इसे देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए वाराणसी परिक्षेत्र के 8 डिपो में वित्तीय वर्ष 2023-24 के मुकाबले बीते वित्तीय वर्ष में बसों की संख्या 507 से बढ़ाकर 535 कर दी गई थी. इसका रोडवेज के राजस्व पर सकारात्मक असर पड़ा है. महाकुम्भ, त्योहारों व अन्य विशेष अवसरों पर यात्रियों की बढ़ती आवाजाही के कारण यह वृद्धि देखने को मिली है. उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023 -24 में 23,04608 रुपये की कमाई हुई थी. वित्तीय वर्ष 2024 -25 में रोडवेज की आय 26,33815 हो गई है.









वाराणसी परिक्षेत्र की बीते और इस वर्ष की आय (रुपए में)

