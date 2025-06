ETV Bharat / state

कॉमन मैन बन बनारस में ई रिक्शा पर क्यों घूमे पुलिस कमिश्नर?, जानिए - VARANASI NEWS

पुलिस कमिश्नर बने कॉमन मैन. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 28, 2025 at 8:18 AM IST | Updated : June 28, 2025 at 8:24 AM IST 3 Min Read

वाराणसीः बनारस आने वाले लोगों को जाम की समस्या से हमेशा दो-चार होना पड़ता है. जिससे न केवल पब्लिक को परेशानी होती है, बल्कि बनारस की छवि भी बिगड़ती है. ऐसे में बनारस के जाम की बड़ी वजह सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल बड़े ही कड़े रूख में नजर आ रहे हैं. शुक्रवार को उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण का हाल खुद देखा. आम आदमी बनकर घूमेः कमिश्नर बनारस की सड़कों पर अतिक्रमण की स्थिति जानने के लिए आम आदमी बनकर घूमे. उन्होंने शहर के उन तमाम इलाकों में एक आम आदमी की तरह घूमते हुए अतिक्रमण को चिन्हित किया, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए जिम्मेदारी संबंधित थानों को सौंपी गई है.

बनारस की गलियों में घूमे पुलिस कमिश्नर. (etv bharat) वीआईपी गाड़ियों को छोड़ ई रिक्शा पर घूमेः वह सादे कपड़ों में अपनी गाड़ियों को छोड़कर पुलिस कमिश्नर ई रिक्शा से घूमे और शहर के कबीरचौरा, मैदागिन, लोहटिया, काल भैरव के आसपास और कई भीडभाड़ वाले इलाकों में पहुंचकर अतिक्रमण करने वालों की अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी की. सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे निरीक्षण के दौरान लगातार बारिश जारी थी, फिर भी पुलिस कमिश्नर छाता थामे अतिक्रमण की रियलिटी चेक करने में जुटे रहे. बनारस की गलियों में घूमे पुलिस कमिश्नर. (etv bharat)

निरीक्षण के बाद क्या बोलेः पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से शहर की सड़कें बेहद सकरी होती जा रही हैं. जिम्मेदार थानेदार और संबंधित बीट सिपाहियों और सब इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है. यह अपना काम बखूबी करें नहीं तो इन पर कार्रवाई होती रहेगी. इसे देखते हुए औचक निरीक्षण जो बड़े ही गोपनीय तरीके से किया गया उसके लिए शुक्रवार की शाम को निकला था शहर के तमाम इलाकों में जाकर अतिक्रमण की सच्चाई खुद जानी है. बनारस की गलियों में घूमे पुलिस कमिश्नर. (etv bharat) 10 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेशः पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सड़कों पर अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे 50 दुकानदारों, ठेले, खुमचे को चिन्हित कर फोटोग्राफी करवा कर सूची बनवाते गए सम्बन्धित थाना प्रभारी को एफआईआर कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है. वहीं अतिक्रमण पाये गये 10 चिन्हित स्थानों पर नियुक्त बीट आरक्षियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित डीसीपी को भी आदेश दिया है. बनारस की गलियों में घूमे पुलिस कमिश्नर. (etv bharat) अब तक क्या आदेश दिए

1. कमिश्नर के निर्देश के बाद ढाई सौ से ज्यादा दुकानदार और ठेले खोमचे वालों पर हुई है एफआईआर.

2. दो से ज्यादा एफआईआर होने पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर दिया है निर्देश.

3. अभी तक दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर भी हो चुकी है कार्रवाई

4. शहर में लगभग 50 से ज्यादा वेरी बिजी पॉइंट को चिन्हित किया गया है जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है. ये भी पढ़ेंः बनारस का 285 साल पुराना अंधरा पुल, अंग्रेजों के जमाने के इस पुल की किस्मत ऐसे बदलने जा रही

वाराणसीः बनारस आने वाले लोगों को जाम की समस्या से हमेशा दो-चार होना पड़ता है. जिससे न केवल पब्लिक को परेशानी होती है, बल्कि बनारस की छवि भी बिगड़ती है. ऐसे में बनारस के जाम की बड़ी वजह सड़कों पर अतिक्रमण को लेकर वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल बड़े ही कड़े रूख में नजर आ रहे हैं. शुक्रवार को उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के आसपास के क्षेत्र में अतिक्रमण का हाल खुद देखा. आम आदमी बनकर घूमेः कमिश्नर बनारस की सड़कों पर अतिक्रमण की स्थिति जानने के लिए आम आदमी बनकर घूमे. उन्होंने शहर के उन तमाम इलाकों में एक आम आदमी की तरह घूमते हुए अतिक्रमण को चिन्हित किया, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए जिम्मेदारी संबंधित थानों को सौंपी गई है. बनारस की गलियों में घूमे पुलिस कमिश्नर. (etv bharat) वीआईपी गाड़ियों को छोड़ ई रिक्शा पर घूमेः वह सादे कपड़ों में अपनी गाड़ियों को छोड़कर पुलिस कमिश्नर ई रिक्शा से घूमे और शहर के कबीरचौरा, मैदागिन, लोहटिया, काल भैरव के आसपास और कई भीडभाड़ वाले इलाकों में पहुंचकर अतिक्रमण करने वालों की अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग भी की. सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे निरीक्षण के दौरान लगातार बारिश जारी थी, फिर भी पुलिस कमिश्नर छाता थामे अतिक्रमण की रियलिटी चेक करने में जुटे रहे. बनारस की गलियों में घूमे पुलिस कमिश्नर. (etv bharat)

निरीक्षण के बाद क्या बोलेः पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का कहना है कि अतिक्रमण की वजह से शहर की सड़कें बेहद सकरी होती जा रही हैं. जिम्मेदार थानेदार और संबंधित बीट सिपाहियों और सब इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी दी गई है. यह अपना काम बखूबी करें नहीं तो इन पर कार्रवाई होती रहेगी. इसे देखते हुए औचक निरीक्षण जो बड़े ही गोपनीय तरीके से किया गया उसके लिए शुक्रवार की शाम को निकला था शहर के तमाम इलाकों में जाकर अतिक्रमण की सच्चाई खुद जानी है. बनारस की गलियों में घूमे पुलिस कमिश्नर. (etv bharat) 10 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने का आदेशः पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सड़कों पर अतिक्रमण कर यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर रहे 50 दुकानदारों, ठेले, खुमचे को चिन्हित कर फोटोग्राफी करवा कर सूची बनवाते गए सम्बन्धित थाना प्रभारी को एफआईआर कर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है. वहीं अतिक्रमण पाये गये 10 चिन्हित स्थानों पर नियुक्त बीट आरक्षियों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित डीसीपी को भी आदेश दिया है. बनारस की गलियों में घूमे पुलिस कमिश्नर. (etv bharat) अब तक क्या आदेश दिए

1. कमिश्नर के निर्देश के बाद ढाई सौ से ज्यादा दुकानदार और ठेले खोमचे वालों पर हुई है एफआईआर.

2. दो से ज्यादा एफआईआर होने पर गैंगस्टर की कार्रवाई कर दिया है निर्देश.

3. अभी तक दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मियों पर भी हो चुकी है कार्रवाई

4. शहर में लगभग 50 से ज्यादा वेरी बिजी पॉइंट को चिन्हित किया गया है जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है. ये भी पढ़ेंः बनारस का 285 साल पुराना अंधरा पुल, अंग्रेजों के जमाने के इस पुल की किस्मत ऐसे बदलने जा रही

Last Updated : June 28, 2025 at 8:24 AM IST