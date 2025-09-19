ETV Bharat / state

बीएचयू में भर्ती पंडित छन्नूलाल मिश्र की तबीयत में लगातार सुधार, वाइटल पैरामीटर स्थिर

डाॅक्टरों ने जल्द स्वस्थ होने की जताई उम्मीद. एक्यूट रेस्पिरेट्री डिस्ट्रेस सिंड्रोम और डीप वेन थ्रोंब्रोसिस की है समस्या.

पंडित छन्नूलाल मिश्र की देखरेख करते चिकित्सक.
पंडित छन्नूलाल मिश्र की देखरेख करते चिकित्सक.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2025 at 2:06 PM IST

वाराणसी : बीएचयू में भर्ती प्रख्यात शास्त्र गायक पद्म विभूषण पंडित मिश्रा की तबीयत में सुधार हो रहा है. डाॅक्टरों के मुताबिक उनका वाइटल पैरामीटर अभी स्थिर है. बीएचयू प्रशासन के मुताबिक सेहत में सुधार के संकेत मिल रहे हैं. वर्तमान ने उनकी आंखें खुल रही हैं. ऐसे में जल्द ही उनके स्वस्थ होने की उम्मीद बढ़ गई है.

देखरेख में जुटे चिकित्सक.
देखरेख में जुटे चिकित्सक.

बता दें, बीते शनिवार को पंडित छन्नूलाल मिश्र की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी. जिसके बाद मिर्जापुर से उन्हें वाराणसी BHU रेफर किया था. जहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में उनका इलाज चल रहा है.

पंडित छन्नूलाल मिश्र में मिलने पहुंचे शुभचिंतक.
पंडित छन्नूलाल मिश्र में मिलने पहुंचे शुभचिंतक.

बीएचयू अस्पताल के एमएस डॉ. केके गुप्ता के अनुसार पंडित छन्नू लाल मिश्र को हाई बीपी, डायबिटीज, चेस्ट इन्फेक्शन जैसी कई बीमारियां हैं. पहले उनका इलाज मिर्जापुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था, लेकिन बीते शनिवार को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर मिर्जापुर से उन्हें BHU रेफर किया था. यहां सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में उन्हें भर्ती कराया गया है. उनके सेहत अभी स्थिर है. विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी कर रही है.

डॉ. केके गुप्ता के मुताबिक एक्यूट रेस्पिरेट्री डिस्ट्रेस सिंड्रोम और डीप वेन थ्रोंब्रोसिस से जूझ रहे पंडित छन्नूलाल मिश्र करीब सात महीने से बीमार चल रहे हैं. फिलहाल उन्हें नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है. साथ ही एंटीबायोटिक थेरेपी, इंसुलिन और अन्य सहायक उपचार दिया जा रहा है. उन्हें टाइप टू डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर और ओस्टियोआर्थराइटिस और बीपीएच की भी समस्या है. लंबी बीमारी के कारण उन्हें बेड सोर्स हो गए हैं, जिसके कारण सेफ्टीसीमिया भी हो गया है. पंडित छन्नूलाल मिश्रा की तबीयत पर चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉ. एसएन शंखवार की टीम भी नजर रख रही है.

