पितृपक्ष; अनाथों-असहायों की मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं काशी के "पागल बाबा"

वाराणसी के भजन गायक पुनीत कृष्ण जेतली पागल बाबा के नाम से चर्चित हैं. माता के भजनों के लिए उन्हें विदेश से बुलावा आता है.

काशी में श्रद्धा-तर्पण.
काशी में श्रद्धा-तर्पण. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 20, 2025 at 1:27 PM IST

वाराणसी : धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर पंचतत्व में विहीन कर दिया जाता है, लेकिन अजर अमर आत्मा भटकती रहती है. आत्म शांति के लिए हिंदू धर्म में पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध दान, ब्राह्मण भोज आदि का विधान है. खासतौर पर पितृपक्ष में पारिवारिक लोग यह धार्मिक कर्मकांड करते हैं, लेकिन अनाथों-असहायों की मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध कोई नहीं करता है. ऐसी दिवंगत आत्माओं का श्राद्ध-तर्पण काशी के पुनीत कृष्णा जेतली उर्फ पागल बाबा करते हैं. "पागल बाबा" पितृपक्ष के 15 दिन के प्रतिदिन गंगा में घंटे खड़े होकर जल और तिल दान कर तर्पण करते हैं. साथ ही संकल्प के साथ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और भोजन भी कराते हैं.

वाराणसी में पितृ तर्पण.
वाराणसी में पितृ तर्पण. (Photo Credit : ETV Bharat)



वाराणसी के रहने वाले पुनीत कृष्ण जेतली भजन गायक हैं. पूरे देश में इनका नाम है. भजनों की शृंखला और माता का जगराता के लिए विदेश भी जाते हैं. पुनीत को "पागल बाबा" के नाम से भी पुकारते हैं. पुनीत ने अपने आप को अघोर संप्रदाय से जोड़कर असहायों और गरीबों के लिए अन्य कई जिम्मेदारियों के साथ दिवंगत अनाथों-असहायों की मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं. पुनीत अब तक 1250 लोगों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं. इन दिनों पुनीत प्रतिदिन गंगा किनारे पहुंचकर गंगा में खड़े होकर नाम-संकल्प के साथ श्रद्धा-तर्पण कर रहे हैं.



पुनीत का कहना है कि असहाय और लावारिस की मृत्यु के बाद उसे अग्नि देना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अंतिम संस्कार के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध व तर्पण होता है. सनातन धर्म में स्पष्ट है कि मृत्यु के 13 दिनों तक आत्मा धरती पर ही रहती है. पितृ लोक तभी जाती है जब श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोज हो जाता है. लोग अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, लेकिन श्राद्ध-तर्पण की प्रक्रिया नहीं होती है. इसलिए मैंने यह मुहिम शुरू की है. मेरा डमरू दल बनारस के धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेता है. डमरू दल में 10 हजार सदस्य हैं. जिसके अध्यक्ष मोनू बाबा हैं. दल का हर सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है और हम सब मिलकर इस कार्य को पूर्ण करते हैं.



पुनीत के इस कार्य में साथ देने वाले हिमांशु द्विवेदी का कहना है कि पुनीत कृष्ण जेतली उर्फ पागल बाबा का यह प्रयास निश्चित तौर पर अलग है. अक्सर देखा जाता है कि लोग लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार तो करा देते हैं, लेकिन उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रयास नहीं करते. जबकि किसी भी जीव की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए उसे जल और पिंड देना आवश्यक है. यह कार्य "पुनीत" कार्य पुनीत करते हैं, जो प्रशंसनीय है.

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों का पिंडदान.
पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों का पिंडदान. (Photo Credit : ETV Bharat)

पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए काशी में पिंडदान

गंगोत्री सेवा समिति की ओर से शनिवार को काशी के प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों की आत्मा की शांति एवं मोक्ष की कामना हेतु विशेष तर्पण एवं श्राद्ध अनुष्ठान आयोजित किया गया. धार्मिक अनुष्ठान समिति के अध्यक्ष किशोरी रमण दूबे ने वैदिक परंपराओं के अनुसार कराया. पिंडदान के साथ-साथ यह अनुष्ठान 7 ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सम्पन्न हुआ. आयोजन कराने वाले किशोरी रमण दुबे का कहना है कि वाराणसी मोक्ष की नगरी है. जिन लोगों ने भी आतंकी हमले में अपनी जान गवाई. उनके परिवार के प्रति पूरे देश की सहानुभूति है. परिवार के लोग अपने स्तर पर भले ही आयोजन करके उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धा व अन्य चीज करते हैं, लेकिन काशी में यह आयोजन होना महत्वपूर्ण है. हमने इन सभी की स्मृतियां और उनके नाम के साथ संकल्प लेकर पिंडदान व तर्पण किया है.

