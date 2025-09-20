ETV Bharat / state

पितृपक्ष; अनाथों-असहायों की मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध करते हैं काशी के "पागल बाबा"

वाराणसी : धार्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर पंचतत्व में विहीन कर दिया जाता है, लेकिन अजर अमर आत्मा भटकती रहती है. आत्म शांति के लिए हिंदू धर्म में पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध दान, ब्राह्मण भोज आदि का विधान है. खासतौर पर पितृपक्ष में पारिवारिक लोग यह धार्मिक कर्मकांड करते हैं, लेकिन अनाथों-असहायों की मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध कोई नहीं करता है. ऐसी दिवंगत आत्माओं का श्राद्ध-तर्पण काशी के पुनीत कृष्णा जेतली उर्फ पागल बाबा करते हैं. "पागल बाबा" पितृपक्ष के 15 दिन के प्रतिदिन गंगा में घंटे खड़े होकर जल और तिल दान कर तर्पण करते हैं. साथ ही संकल्प के साथ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और भोजन भी कराते हैं.



वाराणसी में पितृ तर्पण. (Photo Credit : ETV Bharat)





वाराणसी के रहने वाले पुनीत कृष्ण जेतली भजन गायक हैं. पूरे देश में इनका नाम है. भजनों की शृंखला और माता का जगराता के लिए विदेश भी जाते हैं. पुनीत को "पागल बाबा" के नाम से भी पुकारते हैं. पुनीत ने अपने आप को अघोर संप्रदाय से जोड़कर असहायों और गरीबों के लिए अन्य कई जिम्मेदारियों के साथ दिवंगत अनाथों-असहायों की मृत आत्माओं की मुक्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं. पुनीत अब तक 1250 लोगों का अंतिम संस्कार करा चुके हैं. इन दिनों पुनीत प्रतिदिन गंगा किनारे पहुंचकर गंगा में खड़े होकर नाम-संकल्प के साथ श्रद्धा-तर्पण कर रहे हैं.





पुनीत का कहना है कि असहाय और लावारिस की मृत्यु के बाद उसे अग्नि देना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अंतिम संस्कार के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध व तर्पण होता है. सनातन धर्म में स्पष्ट है कि मृत्यु के 13 दिनों तक आत्मा धरती पर ही रहती है. पितृ लोक तभी जाती है जब श्राद्ध तर्पण और ब्राह्मण भोज हो जाता है. लोग अंतिम संस्कार तो कर देते हैं, लेकिन श्राद्ध-तर्पण की प्रक्रिया नहीं होती है. इसलिए मैंने यह मुहिम शुरू की है. मेरा डमरू दल बनारस के धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेता है. डमरू दल में 10 हजार सदस्य हैं. जिसके अध्यक्ष मोनू बाबा हैं. दल का हर सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार दान करता है और हम सब मिलकर इस कार्य को पूर्ण करते हैं.

