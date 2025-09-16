ETV Bharat / state

पीएम मोदी के जन्मदिन पर बनारस को मिलेगी 118 करोड़ की योजनाओं की सौगात, नगर निगम भी देगा गिफ्ट

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन (17 सितंबर) की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई हैं. इस मौके पर भाजपा की ओर से देशभर में आयोजन किया जाएगा. साथ ही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खास तैयारियां की गई हैं. प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर 111 करोड़ रुपये की जन उपयोगी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा. साथ ही 75 किलो का बड़ा केक भी काटा जाएगा.

वाराणसी को सौगात. (Photo Credit : ETV Bharat)

वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन बनारस को करोड़ों की सौगात मिलेगी. वाराणसी में लंबे वक्त से कई जन सुविधाओं को बेहतर करते हुए कुछ नई योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी नगर निगम की ओर से की गई है. प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर नगर निगम वाराणसी 8 जोन और पांच विधानसभा क्षेत्रों में 111 करोड़ रुपये की लागत से डेवलपमेंट की सौगात दी जाएगी.