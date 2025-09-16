ETV Bharat / state

पीएम मोदी के जन्मदिन पर बनारस को मिलेगी 118 करोड़ की योजनाओं की सौगात, नगर निगम भी देगा गिफ्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन (17 सितंबर) वाराणसी में मनाया जाएगा. भाजपा की ओर से देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 10:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन (17 सितंबर) की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ शासन प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई हैं. इस मौके पर भाजपा की ओर से देशभर में आयोजन किया जाएगा. साथ ही प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खास तैयारियां की गई हैं. प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर 111 करोड़ रुपये की जन उपयोगी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा. साथ ही 75 किलो का बड़ा केक भी काटा जाएगा.

वाराणसी को सौगात.
वाराणसी को सौगात. (Photo Credit : ETV Bharat)

वाराणसी के मेयर अशोक तिवारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन बनारस को करोड़ों की सौगात मिलेगी. वाराणसी में लंबे वक्त से कई जन सुविधाओं को बेहतर करते हुए कुछ नई योजनाओं को लॉन्च करने की तैयारी नगर निगम की ओर से की गई है. प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर नगर निगम वाराणसी 8 जोन और पांच विधानसभा क्षेत्रों में 111 करोड़ रुपये की लागत से डेवलपमेंट की सौगात दी जाएगी.


मेयर अशोक तिवारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर कहीं ना कहीं विकास कार्यों और योजनाओं का तोहफा देते आए हैं. एक साल पहले भी उन्होंने वाराणसी में अपना जन्मदिन मनाया था और कई सौगात दी थीं. इसलिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर जन अपेक्षाओं की अनुरूप उपयोगी सुविधाओं की मांग पूरा करने का काम नगर निगम के माध्यम से किया जाएगा.

यह भी पढ़ें : BJP का 'सेवा पखवाड़ा': पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर होगी शुरुआत

यह भी पढ़ें : भाजपा सेवा पखवाड़ा; पीएम मोदी के जन्मदिवस पर UP के हर जिले में लगेगा रक्तदान शिविर, लोगों के स्वास्थ्य की भी होगी जांच

For All Latest Updates

TAGGED:

PM MODI BIRTHDAYभाजपा सेवा पखवाड़ाPM MODI IN VARANASIVARANASI NAGAR NIGAMPREPARATIONS OF PM MODI BIRTHDAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.