अब घर बैठे हो सकती है सर्वाइकल कैंसर की जांच, BHU निशुल्क दे रहा खास किट - CERVICAL CANCER

काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस करने की लंबी प्रक्रिया से निजात के लिए नि:शुल्क सेल्फ टेस्ट किट देने की शुरुआत की है.

सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोस हुआ आसान.
सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोस हुआ आसान.
Published : August 11, 2025 at 7:31 AM IST

वाराणसी : सर्वाइकल कैंसर की जांच के लिए महिलाओं को लंबी लाइन में लगने के साथ ही रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता था. ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) ने खास योजना लागू की है. इसके तहत महिलाओं को सेल्फ टेस्ट किट निशुल्क देने की शुरुआत की है. ऐसे में महिलाएं घर बैठे सर्वाइकल कैंसर की जांच कर सकती हैं. बीएचयू की इस सुविधा से बीते डेढ़ महीने में लगभग 600 से ज्यादा महिलाओं ने सर्वाइकल कैंसर की जांच कर ली.


सर्वाइकल कैंसर सेल्फ टेस्ट किट.
सर्वाइकल कैंसर सेल्फ टेस्ट किट.

एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी (ART) सेंटर की नोडल प्रोफेसर जया चक्रवर्ती के अनुसार वर्तमान में महिलाओं में बहुत तेजी से सर्वाइकल कैंसर के मामले बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं. ऐसे में उनकी टेस्टिंग समय से हो. इसकी प्रक्रिया काफी जटिल है. इसी समस्या को देखते हुए हम लोगों ने सेल्फ़ टेस्टिंग किट को WHO के गाइड के अनुसार उपलब्ध कराना शुरू किया है. परिणामस्वरूप महज 45 दिन में 599 महिलाओं के सैंपल कलेक्ट हो गए.

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण.
सर्वाइकल कैंसर के लक्षण.


BHU में अध्ययन के बाद हुई शुरुआत : प्रोफेसर जया चक्रवर्ती ने बताया कि इसके पहले ढाई से 3 महीने में महज 30 महिलाओं के ही सैंपल कलेक्ट हो पाए थे, लेकिन सेल्फ टेस्टिंग किट से जांच काफी आसान हो गई है. सेल्फ टेस्टिंग किट के लिए अध्ययन किया गया था, जिसके तहत 4 अप्रैल से 16 मई के बीच लगभग डेढ़ महीने में 599 महिलाओं का टेस्ट किया गया. जिनमें से 28% महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से जूझती मिलीं. यह टेस्ट 18 से लेकर के 65 साल तक की सेक्शुअली एक्टिव महिलाओं पर किया गया था. टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव महिलाओं का उपचार किया जा रहा है.





HPV वायरस से फैलता है सर्वाइकल कैंसर : प्रोफेसर जया चक्रवर्ती बताती हैं कि सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय की ग्रीवा का कैंसर होता है, जो एचपीवी वायरस के कारण फैलता है. यह वायरस असुरक्षित यौन सम्बन्ध बनाने से पनपता है. यदि समय रहते ही उसका पता चल जाए तो बेहद सामान्य ट्रीटमेंट से इससे मरीज को सुरक्षित रखा जा सकता है. गर्भाशय के कैंसर का शुरुआती चरण में कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है. ऐसे में इसका पता लगाना मुश्किल है, लेकिन यदि महिला समय-समय पर अपनी जांच करती रहे तो वह शुरुआती चरण में ही इसका इलाज शुरू कर सकती है.




