वाराणसी में होम स्टे संचालन के लिए नहीं लेनी होगी एनओसी, बस करना होगा ये काम - HOMESTAY PLANS IN VARANASI

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने काशी में धार्मिक पर्यटन की बढ़ती संभावना को देखते हुए होम स्टे योजना के लिए काफी सहूलियतें प्रदान की हैं.

वाराणसी में होम स्टे.
वाराणसी में होम स्टे. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 11:14 AM IST

वाराणसी : महाकुंभ के दौरान प्रयागराज से लेकर यूपी के कई धार्मिक शहरों में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ को देखते हुए होटल और गेस्ट हाउस बिजनेस के साथ होम स्टे योजना को बढ़ावा देने का फैसला लिया था. इसी क्रम में अब वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कुछ फेरबदल कर योजना को सरल और आसान बनाने का कदम उठाया है. इसके तहत होम स्टे संचालकों के लिए एनओसी की अनिवार्य बाध्यता को समाप्त कर दिया है. अब लोग अपने घर में पर्यटकों को ठहराने की व्यवस्था करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकेंगे.

जानकारी देते वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग. (Video Credit : ETV Bharat)




बता दें, काशी में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के लिहाज से यहां होटल गेस्ट हाउस की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसके बावजूद पर्यटकों की संख्या के अनुरूप काशी में ठहरने के इंतजाम कम पड़ जाते हैं. ऐसे में लोग अपने घरों व अपार्टमेंट में भी रुकने का प्रबंध होम स्टेट के तौर पर करते हैं. इसके लिए पर्यटन विभाग से परमिशन के साथ ही वाराणसी विकास प्राधिकरण समेत कई अन्य विभागों से परमिशन लेना आवश्यक है, लेकिन विकास प्राधिकरण काफी सहूलियतें देने जा रहा है.

होम स्टे संचालन की शर्तें.
होम स्टे संचालन की शर्तें. (Photo Credit : ETV Bharat)



वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग का कहना है कि नियमों में बदलाव के बाद होम स्टेट खोलने वालों को बड़ी राहत दी गई है. अब होम स्टे संचालन के लिए किसी को प्राधिकरण से अनुमति की जरूरत नहीं होगी. पहले नियम के मुताबिक पर्यटन विभाग में एप्लीकेशन देने के साथ ही सूचना वाराणसी विकास प्राधिकरण को भी देनी होती थी. जिसके बाद वेरिफिकेशन के बाद ही कार्रवाई हो पाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अब पर्यटन विभाग 1 महीने से भी कम समय में आदेश जारी कर देगा और सीधे पर्यटन विभाग के स्तर पर ही काम पूरा हो जाएगा. हालांकि कुछ नियमों का अनुपालन आवश्यक होगा.





वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के मुताबिक होम स्टे की परिभाषा के तहत होटल का संचालन नहीं किया जा सकेगा. अगर आप स्वयं उसी घर में रहते हैं तो ही उसको पेइंग गेस्ट हाउस या होम स्टे की मान्यता मिल सकेगी. इसमें भी 5 कमरों से ज्यादा वाले आशियाने को होम स्टे की श्रेणी की मान्यता नहीं मिलेगी. सबसे आवश्यक को महत्वपूर्ण नियम यह है कि जो जगह आप होम स्टे या पेइंग गेस्ट हाउस के लिए चिह्नित की है वहां पर मकान मालिक का रहना आवश्यक है. यहां आने वाले लोगों को चाय पानी और नाश्ते की व्यवस्था भी देनी होगी. साथ ही वाईफाई सीसीटीवी कैमरे और अन्य आवश्यक चीजों, रजिस्टर मेंटेन करना आवश्यक होगा.

