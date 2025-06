ETV Bharat / state

जल्दी कराएं पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन; नहीं तो लग सकता है ₹5 हजार का जुर्माना - VARANASI NEWS

वाराणसी में जल्दी कराएं पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : June 27, 2025 at 8:45 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 9:02 AM IST 2 Min Read

वाराणसी: अगर आपको पालतू कुत्तों का शौक है. या आपने घर में कोई विदेशी नस्ल लगा कुत्ता पाल रखा है, तो आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है. वाराणसी नगर निगम की टीम अब घर-घर जाकर पालतू कुत्तों की जानकारी इकट्ठा कर रही है. अगर, पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, तो टीम 5000 रुपए तक पेनाल्टी लगा सकती है. हालांकि, रजिस्ट्रेश कराने की फीस सिर्फ 500 रुपए है. नगर निगम की टीम ने रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू कर दिया है. नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पशु कल्याण अधिकारी संतोष पाल अपनी टीम के साथ गुरुवार को ब्रिज एन्क्लेव कॉलोनी पहुंचे. पालतू कुत्तों के पंजीकरण की जांच की जा रही है. टीम ने कॉलोनी के 50 घरों में जांच की, जिसमें 9 घरों में पालतू कुत्ते पाए गए. इनमें 8 लोगों ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं कराया था. एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते का पंजीकरण नगर निगम द्वारा कराया था. नगर निगम की टीम ने मौके पर ही स्मार्ट काशी एप्प के माध्यम से सभी आठ कुत्तों का नियमानुसार पंजीकरण कराया और उनके स्वास्थ्य की जांच भी की गई. नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि नगर के सभी ऐसे निवासियों से अपील है, कि जिनके द्वारा अपने घरों में पालतू कुत्तों को पाला गया है, वह स्मार्ट काशी एप्प के माध्यम से अपने कुत्तों का पंजीकरण अवश्य करा लें. यदि जांच में पंजीकरण नहीं पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध 5000 रुपया जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी. कुत्तों को पकड़कर नगर निगम द्वारा बंद किया जाएगा.

वाराणसी: अगर आपको पालतू कुत्तों का शौक है. या आपने घर में कोई विदेशी नस्ल लगा कुत्ता पाल रखा है, तो आपको थोड़ा सतर्क होने की जरूरत है. वाराणसी नगर निगम की टीम अब घर-घर जाकर पालतू कुत्तों की जानकारी इकट्ठा कर रही है. अगर, पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, तो टीम 5000 रुपए तक पेनाल्टी लगा सकती है. हालांकि, रजिस्ट्रेश कराने की फीस सिर्फ 500 रुपए है. नगर निगम की टीम ने रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू कर दिया है. नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पशु कल्याण अधिकारी संतोष पाल अपनी टीम के साथ गुरुवार को ब्रिज एन्क्लेव कॉलोनी पहुंचे. पालतू कुत्तों के पंजीकरण की जांच की जा रही है. टीम ने कॉलोनी के 50 घरों में जांच की, जिसमें 9 घरों में पालतू कुत्ते पाए गए. इनमें 8 लोगों ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं कराया था. एक व्यक्ति ने अपने कुत्ते का पंजीकरण नगर निगम द्वारा कराया था. नगर निगम की टीम ने मौके पर ही स्मार्ट काशी एप्प के माध्यम से सभी आठ कुत्तों का नियमानुसार पंजीकरण कराया और उनके स्वास्थ्य की जांच भी की गई. नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि नगर के सभी ऐसे निवासियों से अपील है, कि जिनके द्वारा अपने घरों में पालतू कुत्तों को पाला गया है, वह स्मार्ट काशी एप्प के माध्यम से अपने कुत्तों का पंजीकरण अवश्य करा लें. यदि जांच में पंजीकरण नहीं पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध 5000 रुपया जुर्माना वसूली की कार्रवाई की जाएगी. कुत्तों को पकड़कर नगर निगम द्वारा बंद किया जाएगा. इन तरीकों से कराए रजिस्ट्रेशन नगर निगम मुख्यालय में पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से फॉर्म लेकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

स्मार्ट काशी ऐप पर रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कुछ मिनट में ही पूरा हो जाता है.

रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपए प्रतिवर्ष देना होता है.

रजिस्ट्रेशन के दौरान आपके पालतू जानवर की एक तस्वीर और उसके वैक्सीनेशन कार्ड की जानकारी भी देनी होगी.

रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद समय-समय पर उनकी जांच भी आवश्यक है, ताकि बीमारियों से बचाया जा सके.

रजिस्ट्रेशन ना होने की दशा में 5000 रुपए का जुर्माना नगर निगम लगा रहा है. यह भी पढ़ें: बाघ के जंगल की ये सब्जी खोजने का 'पागलपन', दांव पर लगा देते जान, क्या है खासियत जानिए

Last Updated : June 27, 2025 at 9:02 AM IST