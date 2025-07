ETV Bharat / state

बनारस के घर में खुफिया तहखाना. ( etv bharat )

Published : July 8, 2025 at 10:40 AM IST | Updated : July 8, 2025 at 10:55 AM IST

वाराणसीः बनारस नगर निगम की टीम को बड़ी सफलता मिली है. टीम को एक घर में छापेमारी के दौरान खुफिया तहखाना मिला. बेड के नीचे से इस तहखाने का रास्ता था. टीम के सदस्य जैसे ही इस तहखाने में दाखिल हुए तो अंदर का नजारा देखकर वह दंग रह गए. नगर निगम टीम की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है.





टीम ने कहां मारा था छापाः नगर निगम प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल संदीप शर्मा ने बताया कि नगर निगम प्रवर्तन दल ने गुप्त सूचना के आधार पर लोहता स्थित मायापुरी कालोनी में छापा मारा था. यह सूचना के आधार पर जैसे ही टीम घर के भीतर दाखिल हुई तो सबसे पहले बेडरूम में पहुंची. वहां काफी देर जांच पड़ताल के बाद टीम की नजर बेड पर पड़ी तो बेड को हटवाया गया. बेड को जैसे ही हटवाया गया तो उसके नीचे एक तहखाने का दरवाजा मिला. टीम के सदस्यों ने जैसे ही दरवाजा खोला तो मकान मालिक सकपकाने लगा. इस पर टीम के सदस्यों ने सबसे पहले मकान मालिक से भीतर चलने के लिए कहा. वह आनाकानी करने लगा तो टीम के सदस्य एक-एक कर धीरे से तहखाने में दाखिल हुए. तहखाने के भीतर का नजारा बेहद चौंकाने वाला था. नगर निगम की टीम को मिला तहखाना. (etv bharat)

नगर निगम की टीम को मिला तहखाना. (etv bharat) नगर निगम प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल संदीप शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि लोहता स्थित मायापुरी कालोनी के इस घर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का गोदाम है. इसी की जांच के लिए टीम ने छापा मारा था. उन्होंने बताया कि छापे की कार्रवाई दो घंटे तक चली. नगर निगम की टीम को मिला तहखाना. (etv bharat) नगर निगम की टीम को मिला तहखाना. (etv bharat) मकान मालिक के साथ टीम ने मकान मे अवैध प्लास्टिक खोजने के लिए अभियान शुरू किया. इसके तहत पूरी तरह से सर्च करने पर भी कोई प्रतिबंधित प्लास्टिक नहीं मिला, लेकिन टीम द्वारा बिना निराश हुए सघन जांच करते हुए भूतल में स्थित मास्टर बेड रूम को सर्च किया गया. शुरुआत में तो वहां भी कुछ नहीं मिला, पर अचानक जब प्रवर्तन प्रभारी कर्नल संदीप शर्मा ने पूछा कि पलंग के नीचे कालीन क्यों है तो कोई उत्तर नहीं प्राप्त होने पर शक के आधार पर पलंग और कालीन को हटवाया गया. पलंग हटाते ही और उसके नीचे के कालीन को हटाते ही जमीन में दो छोटी रिंग्स दिखीं, रिंग को खींचते ही एक ट्रैप डोर खुल गया, यह डोर जमीन के साथ जमीन के ही रंग से मेल खाने के कारण मिल गया था. ट्रैप डोर खुलते ही बाकायदा सीढ़ियां दिखाई पड़ीं और इन सीढ़ियों से उतरते ही एक बड़ा सा तहखाना दिखाई दिया. सब कुछ एक तिलस्म की तरह लग रहा था, तहखाने में प्रवेश करते ही भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं सिंगल यूस प्लास्टिक का भण्डार प्रवर्तन दल के हाथ लगा. नगर निगम प्रभारी प्रवर्तन दल कर्नल संदीप शर्मा ने बताया कि जब्त प्लास्टिक का वजन लगभग 3 टन है. उनके मुताबिक प्लास्टिक मिलने पर नजदीक के थाना लोहता से पुलिस बल को भी बताया गया और टीम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर स्टोर मालिक घनश्याम गुप्ता से 30000 रुपये प्लास्टिक जुर्माना वसूला. ये भी पढ़ेंः बनारस के 18 इलाके बनेंगे विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल, ये क्षेत्र बनेगा नो व्हीकल जोन

