पालतू कुत्तों को मुफ्त लगेगा रेबीज का टीका; वाराणसी नगर निगम लगाएगा विशेष कैंप, पंजीकरण भी करा सकेंगे

वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने दी जानकारी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2025 at 9:38 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 9:48 PM IST

वाराणसी : हर साल 28 सितंबर को 'विश्व रेबीज दिवस' मनाया जाता है. इस मौके पर वाराणसी नगर निगम पालतू कुत्तों का टीकाकरण कराने जा रहा है. इसके लिये नगर निगम ने एक निशुल्क कैंप लगाने की तैयारी की है. कैंप में पालतू कुत्तों की न सिर्फ जांच होगी, बल्कि उन्हें नि:शुल्क रेबीज का टीका भी लगाया जाएगा.

इस बारे में वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है, इसलिए वाराणसी नगर निगम ने पालतू कुत्तों के स्वास्थ्य की जांच एवं पंजीकरण के लिए एक विशेष निःशुल्क शिविर लगाने का फैसला किया है. यह पहली बार होगा जो इस तरह का कैंप पब्लिक के लिए लगेगा. यह शिविर नगर निगम वाराणसी, सिगरा कैंपस में 28 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा.

उन्होंने बताया कि इस शिविर में बाहर से आए विशेषज्ञ डाक्टरों की टीम के साथ पालतू कुत्तों की निःशुल्क स्वास्थ्य की भी जांच की जाएगी, साथ ही कुत्तों को आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी. इस कैम्प में पालतू कुत्तों का पंजीकरण भी किया जाएगा.

पशु कल्याण अधिकारी ने बताया कि सम्बन्धित नागरिकों को पंजीकरण के लिए अपने पालतू कुत्तों को लाना होगा. महापौर अशोक कुमार तिवारी ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी से बचाव के लिए समय पर टीकाकरण और देखभाल बेहद आवश्यक है, यह शिविर लोगों को निःशुल्क सुविधा प्रदान करेगा.

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने कहा कि नगर निगम वाराणसी का प्रयास है कि शहर में पालतू पशुओं का पंजीकरण एवं टीकाकरण समयबद्ध तरीके से हो, पंजीकरण के लिए नगर निगम अभियान भी चला रहा है. इस शिविर के माध्यम से हम नागरिकों को निःशुल्क जांच व दवा सुविधा देकर स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहते हैं.

ये भी जानें : नगर निगम के मुताबिक, ऑनलाइन प्रक्रिया होने के बाद अब तक 300 से कम ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं. नगर निगम घर-घर भेजकर पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवा रहा है. रजिस्ट्रेशन और पालतु कुत्ते का हेल्थकार्ड अपडेट नहीं होता है तो 1000 रुपये तक जुर्माने की कार्रवाई भी की जा सकती है.

