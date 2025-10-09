ETV Bharat / state

नगर निगम का सुपरवाइजर आउटसोर्स कर्मचारियों से हर महीने ले रहा था 2 हजार घूस, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा

लंका थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि एंटी करप्शन टीम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
सुपरवाइजर रामचंद्र घूस लेते गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 9, 2025

वाराणसी: वाराणसी नगर निगम के सुपरवाइजर को आउटसोर्स कर्मचारी से 4 हजार रुपये घूस लेते रंगे हाथ एंटी करप्शन टीम ने भेलूपुर से गिरफ्तार कर लिया. एंटी करप्शन टीम लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़ित कर्मचारी ने बताया कि सुपरवाइजर पिछले 10 साल से लगातार 2 हजार रुपये हर महीने घूस ले रहा था. रुपये न देने पर उसको कई तरह से प्रताड़ित भी करता था. इससे तंग आकर उसने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी.

मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप: वाराणसी के नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात चंदौली के चकिया निवासी शिकायतकर्ता महेन्द्र पुत्र स्वर्गीय श्रीराम ने बताया कि वह 10 साल से रेवड़ी चौकी पर आउटसोर्स सफाई कर्मचारी है. यहां का सुरवाइजर रामचंद्र पिछले 10 साल से उससे 2 हजार रुपये हर महीने घूस ले रहा था. रुपये न देने पर हाजिरी नहीं लगाने की धमकी देता था. इस दौरान उसका कई तरह से मानसिक उत्पीड़न भी किया जाता था.

सुपरवाइजर रामचंद्र 4 हजार घूस लेते गिरफ्तार: महेंद्र ने कहा कि जुलाई और अगस्त महीने का दो हजार रुपये प्रतिमाह के हिसाब से चार हजार रुपये घूस सुपरवाइजर रामचंद्र ने मांगी थी. 4 हजार रुपये को लेकर उसको टॉर्चर किया जा रहा था.परेशान होकर उन्होंने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की. भेलूपुर से टीम ने 4 हजार घूस लेते सुपरवाइजर रामचंद्र को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

पिछले 10 साल से घूस ले रहा था सुरवाइजर: महेंद्र ने बताया कि वह 2016 से नगर निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है. उसके वार्ड में करीब 34 लोग काम कर रहे हैं. सभी से सुपरवाइज हर महीने 2 हजार रुपये मांगता है. अगर कोई नहीं देता है, तो उसको परेशान किया जाता है. वह पिछले 10 साल से लगातार रुपये दे रहा था. लंका थाना प्रभारी राजकुमार ने बताया कि एंटी करप्शन टीम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

ANTI CORRUPTION TEAM ARRESTEDVARANASI MUNICIPAL CORPORATIONARRESTED FOR TAKING BRIBESUPERVISOR RAMCHANDRA ARRESTED

