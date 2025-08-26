ETV Bharat / state

बिहार चुनाव के लिए सांसद मनोज तिवारी ने गाना किया रिकॉर्ड; राहुल, तेजस्वी और अखिलेश के लिए कही ऐसी बात - SONG ON BIHAR ELECTION

वाराणसी दौरे पर पहुंचे मनोज तिवारी ने जनसुनवाई के बाद महादेव डिजिटल स्टूडियो में कराई रिकार्डिंग.

मीडिया से मुखातिब सांसद मनोज तिवारी.
मीडिया से मुखातिब सांसद मनोज तिवारी. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 9:03 AM IST

2 Min Read

वाराणसी : बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी गठबंधन के लीडर के साथ बिहार में रैलियां कर रहे हैं. साथ ही एसआईआर एवं वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं. इसी बीच सोमवार को वाराणसी पहुंचे बीजेपी सांसद एवं भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर निशाना साधा. इस दौरान मनोज तिवारी ने बिहार चुनाव के लिए एक गाना भी रिकॉर्ड किया. यह गाना बिहार चुनाव में बीजेपी की तरफ से चुनावी सॉन्ग भी हो सकता है.

वाराणसी पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने रिकॉर्ड किया चुनावी साॅन्ग. (Video Credit : ETV Bharat)

भोजपुरी फिल्म स्टार एवं सांसद मनोज तिवारी वाराणसी दौरे के दूसरे दिन सोमवार को प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय पर जनसुनवाई करने पहुंचे. इसके बाद वह बाबा कीनाराम के दर्शन करने के लिए रवींद्रपुरी गए. इसके बाद महादेव डिजिटल स्टूडियो पहुंचे और यहां बिहार चुनाव के लिए "जुग जुग जिया बिहार" नाम से राजनीतिक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग कराई. गाने में बिहार के महापुरुषों आर्यभट्ट, जयप्रकाश, चाणक्य एवं महात्मा गांधी के कार्यों के साथ बिहार की गौरव का जिक्र है.

सांसद मनोज तिवारी ने दौरान राहुल गांधी के एसआईआर एवं वोट चोरी के मुद्दे पर अपनी राय रखी. मनोज तिवारी ने आगे कहा कि बिहार में भ्रम, झूठ एवं भ्रांति फैलाने वाले कभी सफल नहीं हो सकते हैं. विश्व की पहली गणराज्य व्यवस्था बिहार में 600 साल पहले हुई थी. राहुल गांधी के एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि वह चुनाव आयोग को विवादित कर देना चाहते हैं. अगर चुनाव आयोग किसी से मिला होता कर्नाटक में कांग्रेस, बंगाल में टीएमसी, केरल सीपीएम एवं तमिलनाडु डीएमके की सरकार नहीं होती. मनोज तिवारी ने कटाक्ष किया कि बिहार में राहुल गांधी जा ही रहे हैं. साथ तेजस्वी एवं अखिलेश यादव को भी लेकर जा रहे हैं.



महादेव डिजिटल स्टूडियो के मैनेजिंग डायरेक्टर मासूम अली ने बताया कि सॉन्ग जुग जुग जिया बिहार में नीतियों, हस्तियों एवं महापुरुषों का जिक्र किया गया है. साउंड इंजीनियर अमित रावत ने कहा कि मनोज तिवारी बहुत उम्दा कलाकार हैं. गाने में मनोज तिवारी ने कई बार रीटेक लिए हैं, लेकिन गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है. रिलीज होने पर लोगों को काफी पसंद आएगा.

