दुर्गा पूजा 2025; काशी के पूजा पंडालों में हुआ माता का आह्वान, बंगाली रीति रिवाज से हो रहे अनुष्ठान
बनारस में दुर्गा पूजा के लिए इस साल शहर में 512 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. महाष्टमी पर है अकाल बोधन की परंपरा.
वाराणसी : भोलेनाथ की नगरी काशी में नवरात्र के दिनों में पूजा पंडाला सजे हुए हैं. श्रद्धालु माता रानी के दर्शन पूजन के लिए पंडालों में उमड़ रहे हैं. शहर के प्रमुख दुर्गा पूजा स्थलों में शुमार हथुआ मार्केट, नई सड़क सनातन धर्म, जैतपुरा बाग बागेश्वरी देवी, टाउनहॉल सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति सहित अलग-अलग दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की वजह से खूब रौनक है. शहर के बंगाली इलाकों में कोलकाता की तर्ज पर ढाक की थाप पर भजन कीर्तन हो रहे हैं. वहीं फिरोजाबाद टूण्डला में भी बंगाली (कोलकाता) परंपरा के अनुसार माता रानी के गीत गूंज रहे हैं.
बनारस में दुर्गा पूजा के लिए इस साल शहर में 512 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. इनमें जगन्नाथ पुरी और दक्षिण भारत के मंदिरों की तर्ज पर पंडाल सजाए गए हैं. महाष्टमी के दिन पूजा पंडालों में माता के आह्वान के लिए काल बोधन की परंपरा है. अकाल बोधन का तात्पर्य ईश्वर को समय से पहले जगाना कहा जाता है. क्योंकि शीत ऋतु में चातुर्य मास की वजह से सभी देवी-देवता योग निद्रा में होते हैं. मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने युद्ध से पहले माता का अकाल बोधन कर उन्हें समय से पहले जागृत किया था.
कोलकाता की तर्ज पर फिरोजाबाद में मनाया जाता है दुर्गा पूजा महोत्सव
फिरोजाबाद : टूण्डला शहर में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव का नाता पश्चिम बंगाल से है. यहां कोलकाता की तर्ज पर लगभग 15 से 20 स्थानों पर बने गगनचुंबी पंडालों में माता रानी विराजमान होती हैं. तीनों दिनों तक शहर पूरी तरह देवीमय हो जाता है. दूर दराज के लोग पंडालों में पहुंचते हैं और माता रानी के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन पूजन करते हैं.
टूण्डला में नवदुर्गा महोत्सव के आयोजन का इतिहास लगभग 75-80 साल पुराना है. बताया जाता है कि टूण्डला की रेलवे कॉलोनी में बड़ी संख्या में बंगाली परिवार रहते हैं. सबसे पहले इन्हीं के पूर्वजों ने पंडाल स्थापित कर दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी. इसके बाद आयोजन परंपरा में शामिल हो गया. सोमवार रात NHAI के चेयरमैन संतोष यादव आयोजन में पहुंचे और देवी मां के दर्शन किए.
