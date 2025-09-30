ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा 2025; काशी के पूजा पंडालों में हुआ माता का आह्वान, बंगाली रीति रिवाज से हो रहे अनुष्ठान

बनारस में दुर्गा पूजा के लिए इस साल शहर में 512 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. महाष्टमी पर है अकाल बोधन की परंपरा.

काशी में सजा मां का दरबार.
काशी में सजा मां का दरबार. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2025 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : भोलेनाथ की नगरी काशी में नवरात्र के दिनों में पूजा पंडाला सजे हुए हैं. श्रद्धालु माता रानी के दर्शन पूजन के लिए पंडालों में उमड़ रहे हैं. शहर के प्रमुख दुर्गा पूजा स्थलों में शुमार हथुआ मार्केट, नई सड़क सनातन धर्म, जैतपुरा बाग बागेश्वरी देवी, टाउनहॉल सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति सहित अलग-अलग दुर्गा पूजा पंडालों में श्रद्धालुओं की वजह से खूब रौनक है. शहर के बंगाली इलाकों में कोलकाता की तर्ज पर ढाक की थाप पर भजन कीर्तन हो रहे हैं. वहीं फिरोजाबाद टूण्डला में भी बंगाली (कोलकाता) परंपरा के अनुसार माता रानी के गीत गूंज रहे हैं.

दुर्गा पूजा 2025: वाराणसी और फिरोजाबाद में सजे पंडालों में गूंज रहे जयकारे. (Video Credit : ETV Bharat)

बनारस में दुर्गा पूजा के लिए इस साल शहर में 512 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. इनमें जगन्नाथ पुरी और दक्षिण भारत के मंदिरों की तर्ज पर पंडाल सजाए गए हैं. महाष्टमी के दिन पूजा पंडालों में माता के आह्वान के लिए काल बोधन की परंपरा है. अकाल बोधन का तात्पर्य ईश्वर को समय से पहले जगाना कहा जाता है. क्योंकि शीत ऋतु में चातुर्य मास की वजह से सभी देवी-देवता योग निद्रा में होते हैं. मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने युद्ध से पहले माता का अकाल बोधन कर उन्हें समय से पहले जागृत किया था.

पंडाल में विराजमान मां दुर्गा का अद्भुत रूप.
पंडाल में विराजमान मां दुर्गा का अद्भुत रूप. (Photo Credit : ETV Bharat)

कोलकाता की तर्ज पर फिरोजाबाद में मनाया जाता है दुर्गा पूजा महोत्सव

पंडाल में विराजमान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूप.
पंडाल में विराजमान मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूप. (Photo Credit : ETV Bharat)

फिरोजाबाद : टूण्डला शहर में आयोजित होने वाले तीन दिवसीय दुर्गा पूजा महोत्सव का नाता पश्चिम बंगाल से है. यहां कोलकाता की तर्ज पर लगभग 15 से 20 स्थानों पर बने गगनचुंबी पंडालों में माता रानी विराजमान होती हैं. तीनों दिनों तक शहर पूरी तरह देवीमय हो जाता है. दूर दराज के लोग पंडालों में पहुंचते हैं और माता रानी के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन पूजन करते हैं.

फिरोजाबाद में दुर्गा पूजा.
फिरोजाबाद में दुर्गा पूजा. (Photo Credit : ETV Bharat)

टूण्डला में नवदुर्गा महोत्सव के आयोजन का इतिहास लगभग 75-80 साल पुराना है. बताया जाता है कि टूण्डला की रेलवे कॉलोनी में बड़ी संख्या में बंगाली परिवार रहते हैं. सबसे पहले इन्हीं के पूर्वजों ने पंडाल स्थापित कर दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी. इसके बाद आयोजन परंपरा में शामिल हो गया. सोमवार रात NHAI के चेयरमैन संतोष यादव आयोजन में पहुंचे और देवी मां के दर्शन किए.

यह भी पढ़ें : जब अंग्रेज देते थे दुर्गा पूजा के लिए 750 रुपये चंदा, 571 साल पुरानी है घोषाल परिवार की परंपरा

यह भी पढ़ें : असम: तेजपुर में मुखर्जी परिवार पालकी पर लाता है देवी दुर्गा की प्रतिमा, 163 साल पुरानी परंपरा - 163 YR OLD DURGA PUJA IN TEZPUR

For All Latest Updates

TAGGED:

DURGA PUJA IN VARANASIDURGA PUJANAVRATRI 2025DURGA PUJA IN FIROZABADDURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

AC कर रहा आंखें खराब! स्टडी में खुलासा; ड्राई आई सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ी, कैसे करें बचाव

यूपी के लोगों को मिला बड़ा तोहफा; हर वर्ग के लिए 10,866 नए आशियाने बनाए जाएंगे, 21 रीयल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

आयुष मेडिकल कॉलेजों में एमडी की सीटों पर काउंसिलिंग शुरू, जानें कितनी सीटों पर मिलेगा प्रवेश?

काशी के इस मंदिर में केवल झरोखे से 'काली यंत्र' के दर्शन; विध्वंस करने पहुंची औरंगजेब की पूरी सेना हो गई थी बीमार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.