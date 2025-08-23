ETV Bharat / state

डॉ. प्रवीण झा हत्याकांड; बिहार के कुलपति का बेटा मास्टरमाइंड, वारदात के बाद तीनों आरोपियों ने अस्सी घाट पर पी थी सिगरेट - VARANASI  PRAVEEN JHA MURDER CASE

पार्किंग के विवाद के बाद बनारस से 40 किमी दूर चंदौली से 2 दोस्तों को बुलाया था, टीचर पर ईंट-रॉड से किया था हमला.

पुलिस की जांच में कई नई जानकारियां आईं सामने.
पुलिस की जांच में कई नई जानकारियां आईं सामने.
वाराणसी : केदार नगर मातृ छाया अपार्टमेंट में हुए डॉ. प्रवीण झा हत्याकांड में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं. पता चला है कि पहले भी मुख्य आरोपी आदर्श और टीचर प्रवीण झा में पार्किंग को लेकर विवाद हो चुका था. प्रवीण सोसाइटी का सचिव होने के साथ-साथ सनबीम स्कूल में टीचर भी थे. वह अपार्टमेंट में कोई प्रोग्राम होने पर उसमें अहम जिम्मेदारी निभाते थे. सोसाइटी में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी प्रयासरत रहते थे.

पुलिस के अनुसार गुरुवार को वारदात से पहले शाम को मातृ छाया अपार्टमेंट के गेट पर आदर्श (27) काफी देर तक कार का हॉर्न बजाता रहा था. इससे अपार्टमेंट के लोग डिस्टर्ब होने लगे थे. इसकी जानकारी डॉ. प्रवीण झा को उनकी पत्नी ने दी थी. इसके बाद प्रवीण झा आदर्श को समझाने के लिए नीचे आए. यहां उनकी आदर्श से नोकझोंक हुई. इसके बाद से ही आदर्श ने टीचर की हत्या का प्लान बनाया.

आदर्श ने चंदौली से बुलाए थे दो आरोपी : आदर्श की साल भर पहले चंदौली के अलीनगर निवासी करण सिंह (19) से दोस्ती हुई थी. उसने करण को फोन किया. इसके बाद करण वहां से अपने साथी सतीश पटेल को लेकर बाइक से 40 किमी दूर से वाराणसी पहुंच गया. इसके बाद रात में तीनों अपार्टमेंट परिसर में पहुंचे. वहां मौका पाकर ईंट और रॉड से हमला कर प्रवीण को गंभीर रूप से घायल कर दिया. सिर में नुकीली ईंट लगने के कारण टीचर तड़पने लगे. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया.

पूछताछ में पुलिस को बरगलाता रहा मुख्य आरोपी : घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की थी. इसके बाद 3 घंटे के अंदर ही बजरडीहा क्षेत्र से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. इस दौरान आदर्श नशे में था. तीनों आरोपी प्रवीण झा की मौत से अनजान थे. वारदात के बाद तीनों अस्सी घाट निकल गए थे. वहां तीनों ने सिगरेट पी थी. पुलिस की पूछताछ में आदर्श सिंह अपने पिता के बारे में सही जानकारी न देकर बरगलाता रहा.

पुलिस के अनुसार आदर्श कभी बताता कि उसके पिता बिहार में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं तो कभी कहता कि वह कानपुर में कुलपति हैं, कभी बताता कि वह आईसीएमआर में डायरेक्टर हैं. जबकि आदर्श के पिता डॉ. दुनिया राम बिहार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं. वह 2023 से यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

डॉ प्रवीण तीसरे जबकि आदर्श दूसरे प्लोर पर रहते थे : डीसीपी क्राइम सरवणन टी ने बताया कि पूरी घटना को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया. डॉ प्रवीण झा मातृ छाया अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर रहते थे जबकि आदर्श सिंह दूसरे फ्लोर पर रहता था. दोनों में फोर व्हीलर गाड़ी पार्किंग को लेकर पहले से ही विवाद था. एसीपी गौरव कुमार ने बताया कि प्रवीण झा की पत्नी से जानकारी मिली है कि टीचर सोसाइटी के हर कार्यक्रम में हिस्सा लेते थे. उनके ससुर भी उन्हें लोगों को रोक-टोक करने से कई बार मना कर चुके थे.

