वाराणसी पहुंचा मेजर रौनक सिंह का पार्थिव शरीर, सेना के जवानों ने दी शस्त्र सलामी

मेजर रौनक सिंह बारामूला कश्मीर में तैनात थे. ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद सैन्य अस्पताल में इलाज के दौरान ली अंतिम सांस.

मेजर रौनक सिंह शस्त्र सलामी देते जवान.
मेजर रौनक सिंह शस्त्र सलामी देते जवान. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 11:05 AM IST

वाराणसी : बारामूला में तैनात शहीद मेजर रौनक सिंह पार्थिव शरीर शनिवार शाम वाराणसी के लालबहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लाया गया. एयरपोर्ट पर ही सेना के अधिकारियों और जवानों ने शहीद मेजर को शस्त्र सलामी दी. यह दृश्य देख पार्थिव शरीर लेने पहुंचे परिजन और रिश्तेदार भावुक हो गए. मेजर रौनक सिंह का अंतिम संस्कार रविवार को मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा. मेजर रौनक सिंह मूलरूप से प्रतापगढ़ के रहने वाले थे.



वाराणसी के चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया निवासी अतींद्र सिंह ने बताया कि भाई मेजर रौनक सिंह (34) बारामूला कश्मीर में तैनात थे. ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ गई थी. सेना के जवानों ने उन्हें श्रीनगर सेना के अस्पताल में भर्ती कराया था. जहां उपचार के दौरान मृत्यु हो गई थी. पार्थिव शरीर विशेष विमान से शनिवार शाम 7.45 बजे वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लाया गया था.

अतीन्द्र सिंह के मुताबिक मेजर रौनक सिंह कई साल से वाराणसी के चांदपुर स्माल स्टेट इंडस्ट्रियल एरिया में माता-पिता व पत्नी के साथ रह रहे थे. रौनक सिंह 2014 में देहरादून सेना के कमान सेंटर से कैप्टन के पद पर भर्ती हुए थे. कुछ महीने पहले ही मेजर पद पर प्रमोशन हुआ था. मेजर रौनक की शादी 23 जून 2023 में हुई थी. बीते 6 सितंबर को घर वाराणसी आए थे. इसके बाद 12 सितंबर को वापस श्रीनगर चले गए थे.

अतीन्द्र सिंह ने बताया कि अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया जाएगा. वहीं मेजर रौनक सिंह का पार्थिव शरीर आवास पर पहुंचा तो आसपास के लोग उमड़ पड़े. आवास पर मौजूद मेजर के बचपन के संगी-साथियों और रिश्तेदारों की आंखों से आंसू छलक पड़े. पिता शशि सिंह, मां रेनू सिंह, दादा बीएन सिंह, दादी उर्मिला सिंह व पत्नी डॉ. अर्चिता सिंह, छोटा भाई शिवम सिंह का रो रो कर बुरा हाल हो गया.

