वाराणसी में मार्च के हर रोज घट गए 2 लाख पर्यटक, होम स्टे बंदी की कगार पर, 'सावन' से उम्मीद - VARANASI NEWS

गर्मी का बढ़ा सितम, पर्यटकों की संख्या हुई कम. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : June 13, 2025 at 8:40 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 10:38 AM IST

वाराणसी : बनारस उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश के बेस्ट टूरिज्म स्पॉट में से एक है. टूरिस्ट बनारस के घाट और गलियों को पसंद करते हैं. बीते कुछ सालों में बनारस में पर्यटकों ने रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन मार्च के बाद काशी में अचानक से पर्यटकों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. वर्तमान में महज 60 से 80 हजार पर्यटक ही हर दिन काशी आ रहे हैं, जिससे न सिर्फ यहां का पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है, बल्कि पर्यटकों से गुलजार रहने वाली काशी शांत दिखाई दे रही है. आंकड़ों को देखें तो हर दिन बनारस में 2 लाख से ज्यादा पर्यटकों की संख्या में कमी आई है. यही नहीं पर्यटकों के ना आने से जहां 30 फ़ीसदी से ज्यादा बुकिंग पर असर पड़ा है, तो वहीं कुंभ के दौरान नए खुले 20 फीसदी से ज्यादा होम स्टे बंदी की कगार पर हैं. विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद काशी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे. (Photo Credit; ETV Bharat) 2024 में 11 करोड़ पर्यटक काशी पहुंचे : विश्वनाथ धाम कॉरिडोर बनने के बाद काशी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे. 2024 में पूरे साल लगभग 11 करोड़ पर्यटक काशी आए. औसतन हर दिन 3 लाख से ज्यादा की संख्या में पर्यटक बनारस में रहते हैं. 2025 में जनवरी-फरवरी और मार्च भी पर्यटकों के हिसाब से पीक सीजन में शामिल था. हर दिन 5 से 6 लाख पर्यटक काशी में थे, लेकिन वर्तमान में यह संख्या घटकर 60 से 80 हजार तक पहुंच गई है. बीते दो माह में बनारस में 15 से 18 लाख पर्यटक ही काशी आए हैं. इस बार कुंभ के बाद लोग वाराणसी पहुंचे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए. (Photo Credit; ETV Bharat) 30% पहुंची बुकिंग : होटल कारोबारी राजा सिंह बताते हैं कि वर्तमान में पर्यटकों की संख्या में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. पिछले साल मार्च अप्रैल में पर्यटकों की बनारस में अच्छी संख्या थी. यही नहीं कुंभ के दौरान जनवरी-फरवरी में बड़ी संख्या में पर्यटक बनारस पहुंचे. लेकिन वर्तमान समय में यह संख्या बेहद कम हो गई है. महज 30% ही बुकिंग हो रही है, वीकेंड में ही कुछ पर्यटक बनारस आना पसंद कर रहे हैं. टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता ने बताया, बढ़ती गर्मी ने काशी में पर्यटकों की संख्या पर लगाम लगा दिया है. कुंभ के दौरान बड़ी संख्या में पर्यटक काशी आए थे. महज 3 महीने में ही 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बनारस का भ्रमण किया और बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लिया. गर्मी के कारण घाटों पर सन्नाटा पसरा रहता है. (Photo Credit; ETV Bharat)

4000 के कमरे 2000 में हो रहे बुक : ऐसे में अभी कुछ समय के लिए पर्यटकों ने बनारस से ब्रेक लिया है. क्योंकि वह बनारस को अभी एक्सप्लोर कर चुके हैं. इस समय वह अयोध्या और अन्य हिल स्टेशन की ओर जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि बुकिंग इस समय बेहद कम है. कुंभ के दौरान खुले दर्जनों गेस्ट हाउस बंदी की कगार पर हैं. बेहद कम दामों में होटल कारोबारी अपने कमरे को दे रहे हैं. पहले बनारस में जो कमरा 3000-4000 में मिलते था, वर्तमान में उनकी बुकिंग 1500 से 2000 में हो रही है. सावन में पर्यटन बढ़ने की उम्मीद : राहुल मेहता ने बताया कि सावन माह में पर्यटन कारोबार के गुलजार रहने की उम्मीद है. पर्यटन उपनिदेशक आर के रावत ने बताया कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद काशी में बड़ी संख्या में पर्यटकों का आगमन हुआ है, जिसकी गवाही हर साल के आंकड़े देते हैं. पिछले साल के आंकड़ों को देख तो 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर महीने में लगभग 11 करोड़ पर्यटकों ने बनारस का दीदार किया और बनारस को नंबर वन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिया. मार्च के बाद काशी को लेकर पर्यटकों का क्रेज कम दिख रहा है. (Photo Credit; ETV Bharat) यही नहीं महाकुंभ में भी जनवरी-फरवरी, मार्च में ही पर्यटन के सारे रिकॉर्ड को यात्रियों ने तोड़ दिया. महज तीन माह में ही 11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बनारस का भ्रमण किया. वर्तमान समय में बढ़ती गर्मी के कारण पर्यटकों की संख्या में कुछ कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों के मध्य नजर बुकिंग शुरू हो गई है और फिर से सावन में बनारस पर्यटकों से गुलजार रहेगा और पर्यटन कारोबार को बड़ा लाभ मिलेगा. 2024 मई में रिकॉर्ड पारा पहुंचा था 47 डिग्री : वाराणसी में 42 से लेकर के 44 डिग्री के बीच तापमान है. 2024 अप्रैल में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, मई महीने में जहां पारा 47 तक चला गया था तो वही हर दिन गर्मी 41 से लेकर 44 डिग्री के बीच रहती थी. पर्यटकों के कम होने से व्यापार पर असर पड़ रहा. (Photo Credit; ETV Bharat) 2024 में भी अप्रैल में और जून का महीना गर्मी के दुश्वारियों भरा था और इस बार भी यह गर्मी लगातार बढ़ रही है. लेकिन 2024 में अप्रैल और जून माह में भी काशी में लाखों की संख्या में पर्यटकों का आगमन हो रहा था. इस बार यात्री बेहद कम हैं. एक नजर आंकड़े पर - 2023 मार्च 5119995

अप्रैल 6600154

मई 3536074

जून 4215548 2024 मार्च 10428102

अप्रैल 8244989

मई 6482744

जून 5610997 2025 जनवरी 48032668

फरवरी 60631143

मार्च 6098882

अप्रैल 180000

Last Updated : June 13, 2025 at 10:38 AM IST