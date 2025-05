ETV Bharat / state

Watch: वाराणसी के इस एरिया में दिखा तेंदुए, युवक को किया लहूलुहान, तलाश में जुटी वन विभाग की टीम - LEOPARD IN VARANASI

सीसीटीवी में कैद तेंदुआ. ( Photo Credit : ETV Bharat )

Published : May 23, 2025 at 1:50 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 1:55 PM IST

वाराणसी : चौबेपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए का खौफ है. तेंदुए की चहलकदमी से हर कोई परेशान और अपने घरों में कैद होने को मजबूर है. एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में तेंदुआ की चहलकदमी कैद हुई है. वहीं तेंदुए के हमले से एक शख्स के घायल होने की सूचना है. स्थानीय लोगों ने तेंदुए की दस्तक की सूचना पुलिस और वन विभाग को दी है. बहरहाल प्रशासनिक अमले ने सतकर्ता बरतने की अपील की है, लेकिन तेंदुए का कोई पता नहीं लग रहा है. वाराणसी में तेंदुए की दस्तक. (Video Credit : ETV Bharat)

