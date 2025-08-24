ETV Bharat / state

'फ्लाइट में बम है, सब मारे जाएंगे'; अफवाह फैलाने वाले कनाडाई नागरिक पर कसेगा कानूनी शिकंजा, गृह मंत्रालय से मांगी गई अनुमति - PLANE BOMB RUMOR CASE

वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 4 महीने पहले हुई थी घटना, DM ने प्रमुख सचिव को भेजा पत्र.

कनाडाई नागरिक पर कसेगा कानूनी शिकंजा.
कनाडाई नागरिक पर कसेगा कानूनी शिकंजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 11:52 PM IST

2 Min Read

वाराणसी : प्लेन के अंदर बम होने की अफवाह फैलाने वाले कनाडाई नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए डीएम ने गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी है. आरोपी मौजूदा समय जिला जेल में बंद है. मामला 4 महीने पहले का है. आरोपी के विदेशी होने के कारण उसके खिलाफ अभियोजन के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी है.

लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 27 अप्रैल की रात 9.55 बजे इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान बनारस से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाला था. इसी विमान में कनाडा का नागरिक निशांथ योहेनाथन भी सवार था. टेकऑफ से कुछ देर पहले ही उसने विमान में बम होने की अफवाह फैला दी थी. उसने क्रू मेंबर से अभद्रता भी की थी.

इसके बाद प्लेन को रन-वे से वापस लाया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने कई घंटे तक तलाशी अभियान चलाया था. इस दौरान उन्हें कोई भी चीज संदिग्ध नहीं मिली थी. इसके बाद निशांथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था. कनाडाई नागरिक की इस हरकत की जानकारी विदेश और गृह मंत्रालय के अलावा कनाडाई दूतावास को भी दी गई थी.

आरोपी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति के लिए पुलिस उपायुक्त गोमती जोन ने जिला अधिकारी से संस्तुति के लिए कहा था. इसके बाद डीएम ने प्रमुख सचिव के जरिए गृह मंत्रालय से इसकी अनुमति मांगी है. उन्होंने पत्र भेजा है. बाबतपुर चौकी इंचार्ज सत्यजीत सिंह ने बताया कि कनाडाई नागरिक के खिलाफ डी सिविल विमान सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की तैयारी है. इसे लेकर जिला प्रशासन ने पत्र लिखा है.

यह भी पढ़ें : फ्लाइट में बम है; वाराणसी एयरपोर्ट पर विमान उड़ाने की धमकी देने वाला कनाडाई गिरफ्तार

वाराणसी : प्लेन के अंदर बम होने की अफवाह फैलाने वाले कनाडाई नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए डीएम ने गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी है. आरोपी मौजूदा समय जिला जेल में बंद है. मामला 4 महीने पहले का है. आरोपी के विदेशी होने के कारण उसके खिलाफ अभियोजन के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी है.

लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 27 अप्रैल की रात 9.55 बजे इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान बनारस से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाला था. इसी विमान में कनाडा का नागरिक निशांथ योहेनाथन भी सवार था. टेकऑफ से कुछ देर पहले ही उसने विमान में बम होने की अफवाह फैला दी थी. उसने क्रू मेंबर से अभद्रता भी की थी.

इसके बाद प्लेन को रन-वे से वापस लाया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने कई घंटे तक तलाशी अभियान चलाया था. इस दौरान उन्हें कोई भी चीज संदिग्ध नहीं मिली थी. इसके बाद निशांथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था. कनाडाई नागरिक की इस हरकत की जानकारी विदेश और गृह मंत्रालय के अलावा कनाडाई दूतावास को भी दी गई थी.

आरोपी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति के लिए पुलिस उपायुक्त गोमती जोन ने जिला अधिकारी से संस्तुति के लिए कहा था. इसके बाद डीएम ने प्रमुख सचिव के जरिए गृह मंत्रालय से इसकी अनुमति मांगी है. उन्होंने पत्र भेजा है. बाबतपुर चौकी इंचार्ज सत्यजीत सिंह ने बताया कि कनाडाई नागरिक के खिलाफ डी सिविल विमान सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की तैयारी है. इसे लेकर जिला प्रशासन ने पत्र लिखा है.

यह भी पढ़ें : फ्लाइट में बम है; वाराणसी एयरपोर्ट पर विमान उड़ाने की धमकी देने वाला कनाडाई गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

LAL BAHADUR SHASTRI AIRPORTCANADIAN CITIZEN NISHANT YOHENATHANPROSECUTION HOME MINISTRYप्लेन बम अफवाह अभियोजन कार्रवाईPLANE BOMB RUMOR CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

लखनऊ SCR: शानदार सड़कें-पुल-फ्लाईओवर, मेट्रो से जुड़े 5 जिले, सस्ते घरों की भरमार; कुछ ऐसी है स्टेट कैपिटल रीजन की प्लानिंग

आईपीएल की तर्ज पर यूपी में अब होगी प्रो खो-खो लीग, पहली बार नोएडा में होगा आयोजन

सोलर प्लांट से करोड़ों की बचत कर रहा कानपुर मेट्रो; 8900 पेड़ लगाने के बराबर कम हुआ कार्बन उत्सर्जन

सिर काटने वाले बदमाश के शव को नसीब नहीं हुए अपने, बिना आंसू-दुख की अंतिम विदाई, आजमगढ़ में मारे गए इनामी बदमाश शंकर कनौजिया की 'अंतिम कहानी'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.