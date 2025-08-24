वाराणसी : प्लेन के अंदर बम होने की अफवाह फैलाने वाले कनाडाई नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए डीएम ने गृह मंत्रालय से अनुमति मांगी है. आरोपी मौजूदा समय जिला जेल में बंद है. मामला 4 महीने पहले का है. आरोपी के विदेशी होने के कारण उसके खिलाफ अभियोजन के लिए गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी है.

लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 27 अप्रैल की रात 9.55 बजे इंडिगो एयरलाइंस का एक विमान बनारस से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाला था. इसी विमान में कनाडा का नागरिक निशांथ योहेनाथन भी सवार था. टेकऑफ से कुछ देर पहले ही उसने विमान में बम होने की अफवाह फैला दी थी. उसने क्रू मेंबर से अभद्रता भी की थी.

इसके बाद प्लेन को रन-वे से वापस लाया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने कई घंटे तक तलाशी अभियान चलाया था. इस दौरान उन्हें कोई भी चीज संदिग्ध नहीं मिली थी. इसके बाद निशांथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था. कनाडाई नागरिक की इस हरकत की जानकारी विदेश और गृह मंत्रालय के अलावा कनाडाई दूतावास को भी दी गई थी.

आरोपी के खिलाफ अभियोजन की अनुमति के लिए पुलिस उपायुक्त गोमती जोन ने जिला अधिकारी से संस्तुति के लिए कहा था. इसके बाद डीएम ने प्रमुख सचिव के जरिए गृह मंत्रालय से इसकी अनुमति मांगी है. उन्होंने पत्र भेजा है. बाबतपुर चौकी इंचार्ज सत्यजीत सिंह ने बताया कि कनाडाई नागरिक के खिलाफ डी सिविल विमान सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. अब इस मामले में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने की तैयारी है. इसे लेकर जिला प्रशासन ने पत्र लिखा है.

