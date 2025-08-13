ETV Bharat / state

काशी विद्यापीठ में एडमिशन, छात्र ऑनलाइन आवेदन फार्म में 17 अगस्त तक कर सकते हैं बदलाव - MG KASHI VIDYAPEETH ADMISSION

वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विभिन्न कोर्स में आवेदन करने वाले विद्यार्थी आवेदन पत्र में ऑनलाइन संशोधन 17 अगस्त तक कर सकते हैं.

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ
वाराणसी: महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में विभिन्न कोर्स में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है. यदि आदेवन फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है, तो छात्र उसे ठीक कर सकते है. इसके लिए आवेदन पत्र में संशोधन के लिए पोर्टल को ओपन कर दिया गया हैं. वहां 17 अगस्त तक छात्र संशोधन कर सकते हैं.

परिसर में संचालित स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2025-26 में प्रवेश आवेदन की अंतिम तिथि 11 अगस्त थी. इन सभी पाठ्‌यक्रमों के आवेदन पत्र में आवश्यक संशोधन के लिए 13 से 17 अगस्त तक विश्वविद्यालय प्रवेश पोर्टल https://mgkvpadmission.samarth.edu.in पर करेक्शन विंडो खोली की जा रही है.

प्रवेश आवेदन फार्म में 17 अगस्त तक कर सकते हैं संशोधन: कुलसचिव डॉ. सुनीता पाण्डेय ने बताया कि 17 अगस्त तक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं. इस अवधि के बाद किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता. कुलसचिव ने कहा कि अभ्यर्थी के नाम, जन्मतिथि एवं पाठ्‌यक्रम में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा.

वाणिज्य विभाग में 30 अगस्त तक जमा करें संशोधित शोध प्रस्ताव: विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में शोध के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने शोध प्रस्ताव में संशोधन कर 30 अगस्त तक विभाग में जमा कर सकते हैं.

विभागाध्यक्ष प्रो. अजीत कुमार शुक्ल ने बताया कि अभ्यर्थी शोध प्रस्ताव को संशोधित कर अपने निर्देशक के हस्ताक्षर एवं अग्रसारण सहित संलग्न पी-एच.डी. पंजीकरण फॉर्मेट, शोध पंजीकरण शुल्क की रसीद एवं इस आशय का शपथपत्र की अभ्यर्थी किसी प्रकार की संस्था में सेवारत नहीं हैं एवं पूर्णकालिक शोध छात्र/छात्रा के रूप में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे.

यह प्रस्ताव 30 अगस्त को शाम 4 बजे तक सबमिट किया जाना है. इसके बाद उनके आवेदन को निरस्त मानते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.

