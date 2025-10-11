ETV Bharat / state

IIT BHU की छात्रा अनन्या को मिलेंगे 13 गोल्ड मेडल; 16 अक्टूबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन

IIT BHU की छात्रा अनन्या का 13 गोल्ड मेडल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: IIT BHU में 16 अक्टूबर को 14वें दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा. इस अवसर पर 62 मेधावी छात्रों को कुल 123 पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. इनमें 97 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 24 अन्य पुरस्कार हैं. इस बार केमिकल इंजीनियरिंग की छात्रा अनन्या को 13 गोल्ड मेडल मिलेंगे. वहीं, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मैथेमेटिकल साइंस के आदित्य कुलकर्णी और सिविल इंजीनियरिंग के सुयश विजय को मिलेगा.

IIT BHU के निदेशक प्रो. अमित पात्रा ने बताया कि IIT BHU के दीक्षांत समारोह में 21 शाखाओं के 1,979 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी. इनमें लगभग 180 पीएचडी शोधार्थी, 282 एमटेक/एमफार्म, 48 एमएससी, 363 एकीकृत द्वैध उपाधि (आईडीडी), 16 बीआर्क औप 1,090 बीटेक छात्र शामिल हैं.

IIT BHU के समारोह में प्रमुख आकर्षण प्रेसिडेंट और डायरेक्टर गोल्ड मेडल होते हैं, जो संस्थान के सर्वश्रेष्ठ छात्रों को उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं. यह प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, सभी स्नातक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए दिया जाता है.

इस बार यह मेडल केमिकल इंजीनियरिंग विभाग की बीटेक छात्रा अनन्या सिंह को प्रदान किया जाएगा. अनन्या को कुल 17 पुरस्कार दिए जाएंगे. इनमें 13 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 3 अन्य पुरस्कार शामिल हैं.